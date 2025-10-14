България

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова

14 октомври 2025, 14:28
Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК
Източник: БТА

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на „ad hoc прокурора“  Даниела Талева от 17.06.2025 г.  да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“. Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност.

В случая  от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до „ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД „БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до „ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на „ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.

„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

В искането си той подчертава, че  ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на  обективност.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в  множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.  

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството на друг съдия.

Източник: prb.bg    
