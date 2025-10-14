Свят

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

14 октомври 2025, 15:42
ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия
Източник: iStock/GettyImages

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Русия да заплати над 253 милиона евро на Грузия за нарушаване на правата на жителите на сепаратистките райони Абхазия и Южна Осетия след войната през 2008 г., предаде "Франс прес".

Съдът установи, че определянето на демаркационни линии през 2009 г. в двата сепаратистки региона, подкрепяни от Москва, е нарушило правата на около 29 000 жители, които трябва да получат обезщетения за претърпени вреди.

Съветът на Европа размаха пръст на Русия

В съдебното решение се посочва, че начертаването на линиите е причинило вреди на най-малко 23 000 души от грузински произход по отношение на достъпа им до домовете, земите и семействата им. Част от потърпевшите следва да бъдат обезщетени за лишаване от образование на грузински език, а около 2500 души - за незаконно задържане след преминаване на демаркационните линии. ЕСПЧ прецени, че всичко това представлява нарушение на правото на зачитане на личния живот и на дом, както и защита на собствеността.

Европейският съд осъди Русия заради разрастващо се гробище

Русия вероятно няма да изпълни решението, след като през 2022 г. бе изключена от Съвета на Европа заради войната в Украйна. Теоретично страната все още носи отговорност за нарушенията на Европейската конвенция за правата на човека, извършени преди изключването ѝ, но Москва вече не смята решенията на ЕСПЧ за задължителни, припомня АФП.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Русия Грузия ЕСПЧ Война 2008
