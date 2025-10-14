360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

С лед повече от три века историк на изкуството твърди, че е разрешил една от най-дълго съществуващите загадки в историята на изобразителното изкуство – самоличността на модела от прочутата картина „Момичето с перлената обица“.

Британският експерт по изкуство Андрю Греъм-Диксън публикува предполагаемото си откритие в статия за The Times of London, преди излизането на новата му книга „Вермеер: Изгубен и намерен живот“.

В нея се разкрива, че Йоханес Вермеер, авторът на емблематичната картина от 1665 г., е работил почти изцяло за холандската двойка Питер Класзон ван Руйвен и Мария де Кнуйт от Делфт, Нидерландия. Семейството е било част от радикално християнско движение, известно като „Ремонстранти“.

Според Греъм-Диксън, загадъчното момиче с тюрбана и прочутата перлена обица най-вероятно е Магдалена, десетгодишната дъщеря на меценатите. Той отбелязва, че облеклото ѝ напомня на последователката на Исус – Мария Магдалена. В протестантските среди по онова време много вярващи моделирали живота си по примера на библейската Мария Магдалена и други ученици на Христос.

„Тя (Магдалена) би трябвало да е била на 12 години през есента на 1667 г. И ако приемем, че е била колегиантка – възпитана в по-радикален дух като родителите си – тогава именно на тази възраст вероятно е потвърдила тържествено посвещението си на Христос“, обяснява Греъм-Диксън.

Той добавя, че всяка картина на Вермеер – самият художник е израснал като протестант и е участвал в колегиантски събрания – „е вдъхновена от религиозните вярвания, които споделяли Мария де Кнуйт, нейното обкръжение и самият Вермеер“.

Разбира се, теорията на Греъм-Диксън предизвиква спорове сред изкуствоведите.

Рут Милингтън, авторка на книгата „Муза: Разкриване на скритите фигури зад шедьоврите на историята на изкуството“, смята, че прочутото платно не е задължително отражение на реална личност.

„Очарованието на тази картина е именно в мистерията на музата“, коментира тя пред Daily Mail. „Тя не е създадена като реалистичен портрет на разпознаваем модел, а като ‘трони’ – изображение на въображаема фигура. Хората твърде често тълкуват произведенията единствено през биографичен поглед, когато всъщност те са много по-сложни.“

За разлика от някои от своите холандски съвременници, Вермеер е бил известен с това, че предизвиква зрителя, оставяйки смисъла на своите картини отворен за тълкуване, съобщава BBC.

Момичето с перлената обица: Мистериозна картина, която наричат ​​още "холандската Мона Лиза"

Дори Трейси Шевалие, авторка на романа „Момичето с перлената обица“, вдъхновил едноименния филм от 2003 г. със Скарлет Йохансон, подчертава, че силата на образа е именно в неговата неразгаданост.

„Никога не можеш да отговориш на въпроса какво мисли или как се чувства“, казва тя за загадъчния модел. „Ако тази загадка беше разгадана, вече щяхме да преминем към следващата картина.“