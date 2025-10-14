Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

И нфлуенсърка и нейната дъщеря бяха открити мъртви в Бразилия, след като съседи забелязаха странна миризма, идваща от апартамента им, съобщават местни медии. На 10 октомври, петък, телата на модела Лидиане Алине Лоренсо, на 33 години, която има над 54,000 последователи в Instagram, и нейната 15-годишна дъщеря Миана София Сантос бяха намерени в апартамент в Бара да Тижука, в югозападната част на Рио де Жанейро, според издания като R7, UOL Notícias и G1, предаде People.

Не са открити следи от насилие по телата или в апартамента, съобщи G1, позовавайки се на 16-ия полицейски участък (Бара да Тижука), който ръководи разследването, според R7. Служители от пожарната в Бара да Тижука бяха извикани на мястото, след като съседи забелязали подозрителна миризма от имота. Майката и дъщерята били намерени мъртви в различни стаи, според R7 и UOL Notícias. Миана била открита в хола, докато майка й Лоренсо била намерена от властите в една от спалните, съобщи G1.

Influencer, 33, and Her Daughter, 15, Found Dead After Neighbors Report Strange Smell from Their Apartment: Reports https://t.co/mcCwRTZNMX — People (@people) October 14, 2025

Гражданската полиция заяви в изявление по време на продължаващото разследване: "На място беше извършена съдебномедицинска експертиза, която не установи следи от нападение", според медията. Те добавиха: "Беше извършена аутопсия, но все още не е възможно да се определи причината за смъртта. Ще бъдат извършени допълнителни тестове", отбеляза G1. Според свидетели, цитирани от медията, майката и дъщерята не били виждани пет дни преди да бъдат открити мъртви.

Лоренсо и Миана, които живеели в Рио, но били родом от Санта Сесилия в южния бразилски щат Санта Катарина, бяха погребани на 12 октомври, неделя, в общинското гробище на Санта Сесилия, съобщи UOL Notícias. Освен че била модел и инфлуенсърка в социалните мрежи, Лоренсо също била студентка по медицина в частен университет в Рио, според UOL Notícias и публикации в нейния Instagram профил.

Смята се, че тя се е преместила в Рио преди повече от пет години, а дъщеря й наскоро се преместила да живее с нея, отбеляза UOL Notícias, позовавайки се на информация от членове на семейството в социалните мрежи. Гражданската полиция заяви пред медията, че "разследванията продължават".