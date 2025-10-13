Свят

"Мирът е възможен": Макрон приветства освобождаването на заложници в Газа

Френският държавен глава пристигна в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа

13 октомври 2025, 11:32
"Мирът е възможен": Макрон приветства освобождаването на заложници в Газа
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон тази сутрин приветства освобождаването от "Хамас" на живите израелски заложници, държани в ивицата Газа, и заяви, че "мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона", предаде Франс прес.

"Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст", написа в социалната мрежа "Екс" френският държавен глава, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес.

Срещата на върха за Газа, която ще се проведе в египетския курорт Шарм ел Шейх днес следобед, ще започне с разговор между президентите на Египет и на САЩ Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, последвана от пленарна сесия с присъстващите лидери и държавни глави, сочи предварителна програма, разпространена до египетските медии, съобщи в. “Ал Ахрам”.

След групова снимка Ас Сиси и Тръмп ще направят изявления, в които ще бъдат очертани целите на форума и следващите стъпки за поддържане на мира и улесняване на хуманитарните операции в Газа. Програмата включва и двустранни срещи в кулоарите на събитието, а останалите точки от дневния ред все още се финализират.

Срещата на върха за мир в Шарм ал Шейх привлече широко международно участие, отбелязва в. “Ал Ахрам”. Предварително потвърдените участници включват, наред с държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, краля на Йордания Абдула Втори, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани, премиера на Кувейт шейх Ахмад Абдула ал Ахмад ас Сабах, краля на Бахрейн Хамад бин Иса ал Халифа, палестинския президент Махмуд Абас, турския президент Реджеп Тайип Ердоган, президента на Индонезия Прабово Субианто и президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Макрон: Има надежда за държаните от "Хамас" заложници в Газа

Други ключови фигури са френският президент Еманюел Макрон, кипърският президент Никос Христодулидис, германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Великобритания, Италия, Испания, Гърция, Армения, Унгариа, Пакистан, Канада, Норвегия и Ирак Киър Стармър, Джорджа Мелони, Педро Санчес, Кириакос Мицотакис, Никол Пашинян, Виктор Орбан, Шехбаз Шариф, Марк Карни, Юнас Гар Стьоре и Мохамед Шия ас Судани.

Ще присъстват и вицепрезидентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мансур бин Зайед ал Нахян, министърът на външните работи на Оман Бадр ал Бусаиди, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт, държавният министър на външните работи на Индия Кирти Вардхан Сингх и посланикът на Япония в Кайро Фумио Ивай.

Байдън и Макрон приветстваха спасяването на заложниците в Газа (СНИМКИ)

Радикалното движение “Хамас” и други палестински фракции, както и представители на Израел няма да присъстват.

Изненадващо, въпреки първоначалните съобщения, Саудитска Арабия сякаш отсъства, отбелязва “Ал Ахрам”. 

Иранското президентство обяви, че президентът Масуд Пезешкиан е отказал покана от Египет за участие в срещата на върха. Въпреки това, според непотвърдена информация, иранският външен министър Абас Арагчи ще присъства, пише вестникът.

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
