Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур беше открит мъртъв в дома си

М айкъл Санфт, адвокатът, който представляваше мъжа, осъден за организирането на убийството на Тупак Шакур, почина. Той беше на 55 години.

Адвокатът на защитата е бил намерен мъртъв в дома си в Лас Вегас, съобщиха Fox 5 Vegas, KTNV и KSNV в петък, 6 ноември.

Санфт наскоро представляваше Дуейн „Кефи Д“ Дейвис, който беше осъден през август за ролята си в смъртта на номинирания за Грами изпълнител и получи присъда месеци по-късно.

Vegas lawyer who represented Tupac Shakur's killer Duane 'Keffe D' Davis found dead https://t.co/sSvLBCO1Tr https://t.co/U93MsiIloo — New York Post (@nypost) November 7, 2026

В събота, 7 ноември, медиите се свързаха с офиса на коронера на окръг Кларк и с полицейското управление на Столичната полиция на Лас Вегас за коментар, но не получиха незабавен отговор.

Причината и начинът на смъртта на Санфт все още се изясняват, съобщи KTNV, позовавайки се на службата на съдебния лекар.

Изданието добави, че тъй като става въпрос за нашумяла смърт, детективите от отдел „Убийства“ разследват случая и преглеждат записи от охранителни камери, както и проверяват за наркотици.

Санфт пое делото на Дейвис про боно и беше третият адвокат, който го представляваше.

На 13 октомври 63-годишният Дейвис беше осъден на 40 години до доживотен затвор в заведение в Невада за организиране на убийството на изпълнителя на „California Love“ през 1996 г., след като беше признат за виновен в убийство с използване на смъртоносно оръжие.

UPDATE: Michael Sanft, the 54-year-old defense attorney who represented Duane “Keffe D” Davis for FREE in Tupac Shakur’s murder trial, has been found dead in Las Vegas. https://t.co/c0pNYRFUDF — Daily Loud (@DailyLoud) November 6, 2026

Присъдата дойде дни преди 30-годишнината от смъртта на Шакур на 25-годишна възраст при смъртоносна стрелба от кола.

По време на произнасянето на присъдата на Дейвис, съдия Карли Киърни каза: „Нямате право да отнемете човек от семейството му, нямате право да му отнемете самия живот, цялото му бъдеще и просто да се измъкнете ненаказано. Особено когато този човек е Тупак Шакур.“

Сестрата на Шакур, Секийва Шакур, също говори в съда, заявявайки през сълзи: „Вярвам, че когато отнемеш живот по този начин, заслужаваш всяка минута, всяка минута от максималното наказание, време да седнеш и да помислиш какво си направил на този свят.“

Санфт говори с Fox 5 Vegas след произнасянето на присъдата, заявявайки, че не би постъпил различно.

A jury has found Duane “Keffe D” Davis guilty of orchestrating the 1996 murder of Tupac Shakur. Davis, 63, faces a maximum of life in prison. Prosecutors and police claimed that Davis handed the gunman the murder weapon. They believe that the actual shooter was either Orlando “Baby Lane” Anderson, Davis’ nephew, or another man who was in the backseat of a car. https://t.co/pedh6AShys — Variety (@Variety) September 1, 2026

„В този случай имахме най-добрия възможен екип, от специалистите по обжалванията, през нашия следовател, до нашата фирма тук, в SOS Injury. Всички ние свършихме своята част. Не виждам какво бих могъл да направя различно“, каза той пред изданието.

„Мразя да губя“, добави Санфт по време на интервю пред камера. „Мразя да губя и бях разочарован, защото не вярвах, че журито ми отдаде дължимото.“, каза той тогава.

Санфт и Дейвис планираха да обжалват решението на съда и бяха подали уведомителен документ на 30 октомври, съобщи Fox 5 Vegas.