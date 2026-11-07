18-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица, жандармерия пази дома му

Т ежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица в късния следобед в събота. Около 15:30 часа 18-годишен водач на джип прегази до смърт четиригодишно дете. Ударът е бил фатален и малчуганът е загинал на място, докато е пресичал платното в центъра на селото, съобщава NOVA.

По неофициална информация пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан от органите на реда.

Източник: Мартин Георгиев, NOVA

Трагедията моментално предизвика силно напрежение в населеното място. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад, след което множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.

За овладяване на обстановката и предотвратяване на сблъсъци в село Гривица е разположено засилено полицейско присъствие, подкрепено от части на жандармерията.