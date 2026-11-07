Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

К раят на света настъпва само след две седмици – поне ако се вярва на едно дистопично изследване от миналото.

В проучване от 1960 г., публикувано в списание Science, физикът от Университета на Илинойс Хайнц фон Фьорстер прогнозира, че Денят на Страшния съд ще настъпи на 13 ноември 2026 г. (иронията е, че датата е петък 13-ти).

Австрийско-американският учен вярваше, че човешкото население ще се увеличава експоненциално до безкрайност. Но вместо да умре от глад – което бе преобладаващият страх по онова време – фон Фьорстер смяташе, че този демографски бум ще кулминира в гигантско пренаселване.

The world ends in two weeks, according to a shocking 1960 study - under horrific circumstances: 'Squeezed to death' https://t.co/qHjAYeNu8n https://t.co/rmSlHbGqJx — New York Post (@nypost) October 30, 2026

„На тази дата човешкото население ще се приближи до безкрайност, ако расте така, както е нараствало през последните две хилядолетия“, се казва в научния труд. „Нашите праправнуци няма да гладуват. Те ще бъдат притиснати до смърт.“, пише още.

Макар и безспорно противоречива сред демографите, тази прогноза за Страшния съд отразяваше тенденциите в населението по онова време. Страховете се засилиха осем години по-късно, когато биологът Пол Р. Ерлих публикува „Демографската бомба“ – може би основополагащия труд за риска от пренаселеност.

По средата на пътя до така наречения Ден на Страшния съд, през 1993 г., прогнозите започнаха значително да разминават с действителната траектория на населението. Днес раждаемостта в световен мащаб е наполовина по-ниска спрямо тази през 1960 г. Това означава, че – освен ако не се стигне до някакъв вид катастрофа с изкуствен интелект или ядрен апокалипсис – 13 ноември ще премине без инциденти.

Защо демографската бомба не избухна така, както фон Фьорстер и Ерлих предсказаха? Отговорът се крие в тяхното разбиране за растежа на населението.

Изследователският екип на фон Фьорстер анализира 24 оценки за световното население, датиращи отпреди 2000 години. Те действат въз основа на предположението, че способността на хората да иновират и да си сътрудничат ще подхранва безкраен демографски бум. Според статията, за разлика от плодовите мушици в буркан, които се поддават на пренаселеността и конкуренцията, хората стават по-силни с нарастването на бройката си благодарение на синергията и интелекта си.

Това, което ученият и екипът му не са взели предвид, според много съвременни експерти, е че този растеж всъщност се подхранва от напредъка в медицината, санитарията и производството на храни, които са позволили на повече деца да оцелеят, а не от това, че хората просто са имали повече бебета.

Всъщност, след като смъртността намалява, семействата спират да имат толкова много деца, особено с навлизането на контрацепцията и урбанизацията. По същество теориите на фон Фьорстер и Ерлих се основават на демографски бум, който достига своя връх в началото на 60-те години на миналия век и след това започва да затихва.

Както се изрази професорът от Колумбийския университет и математически биолог Джоел Коен: „И двамата бяха прави, гледайки назад, но грешаха, гледайки напред.“

BIG BREAKING: World will end in Two weeks. World will end on Friday 13 Novemeber 2026 : According to an old study published in journal science Source : NewYork Post https://t.co/KXnC4lvQHG — Global Explainer (@Globalexplainer) October 30, 2026

Днес спадът на населението е много по-голям страх. Последните прогнози на ООН за световните демографски перспективи показват, че световното население ще достигне пик от 10,3 милиарда през 2084 г., след което ще започне да намалява. Икономистите се опасяват, че тази стагнация ще се окаже по-проблематична от пренаселването, водейки до икономически спад и претоварени здравни системи.

Междувременно технологичните експерти се опасяват, че апокалипсисът може да бъде ускорен от друг фактор – възхода на изкуствения интелект.

Изследователят Джейкъб Коксън, който напусна компанията за изкуствен интелект Anthropic миналия месец, многократно предупреждава, че машините-убийци могат да „ни унищожат всички“ само в рамките на няколко години, ако не забавим темпото.

Той повтори предупреждението си за Страшния съд на заседание на Общинския съвет на Ню Йорк по-рано този месец, твърдейки, че развитието със светлинна скорост изпреварва мерките за сигурност.

„От моя опит, компаниите са изключително безразсъдни предвид зaлозите“, каза Коксън, цитирайки известното предупреждение на Иън Малкълм към Джон Хамънд в „Джурасик парк“. „Компаниите работят с манталитет на стартъп: действат бързо, чупят неща, поправят ги по-късно. Това работи за приложение за споделяне на снимки. Не работи при изграждането на най-мощната технология, създавана някога.“, добавя още.