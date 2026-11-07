От вицепрезидент до държавен глава: Кой е новият лидер на Парагвай Педро Алиана

П арагвайският вицепрезидент Педро Алиана зае поста държавен глава, след като Сенатът (горната камара на парламента) отстрани от длъжност досегашния президент Сантяго Пеня чрез импийчмънт в разгара на банкова криза, предизвикала силен политически отзвук, предаде Ройтерс.

Пеня загуби подкрепата на висши фигури от управляващата консервативна партия „Колорадо“, след като някои хвърлиха върху него вината за краха на дигиталния кредитор „Уено“, вследствие на който милиони клиенти останаха без достъп до сметките си.

#Nacional | Gobierno de Chile saluda a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay https://t.co/KU9lLFR7pr — Agricultura (@AgriculturaFM) November 7, 2026

52-годишният Алиана ще остане на президентския пост до август 2028 г., когато трябваше да изтече мандатът на Пеня. Алиана, който от години е сред лидерите на „Колорадо“, се надяваше да увенчае десетилетната си политическа активност с участие в президентските избори през 2028 г. Той обаче постигна целта си две години по-рано от планираното, отбелязва Ройтерс. Алиана остана лоялен на Пеня до понеделник, когато обяви, че временно прекратява кампанията си за насрочените за декември вътрешнопартийни първични избори, докато правителството се бори с финансовите сътресения.

„Искам да стана президент на Републиката“, заяви в понеделник Алиана пред журналисти. „Мисля, че имам нужния капацитет, познания и идеи“, добави той. Алиана също така заяви, че не би искал да поема отговорност за грешките на други политици. Мнозина видяха в това знак за все по-голямо дистанциране от Пеня на фона на нарастващия натиск върху президента във връзка с подхода му към финансовата криза около „Уено“.

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Пеня е бил бизнес партньор в корпоративната група, която е била собственик на финансовата институция „Уено“, до март 2025 година.

Алиана в продължение на осем години заема поста председател на партията „Колорадо“, която управлява Парагвай през по-голямата част от последните осем десетилетия. Алиана израства в политическата йерархия успоредно с бившия президент Орасио Картес.

„Президентството на Алиана означава продължаване на досегашната политика, зависимост от Картес и слаб мандат“, каза Мариано Мачадо, главен анализатор за Америка в консултантската компания за оценка на риска „Вериск Мейпълкрофт“ (Verisk Maplecroft).

Отстраняването на Пеня лишава Парагвай от основния застъпник на досегашната инвестиционна програма на страната. Очаква се ортодоксалният подход в макроикономическата политика да се запази, но на фона на засилен натиск за разходи, свързани с клиентелизъм преди изборите през 2028 г.

Алиана подчертава близките отношения между Парагвай и САЩ. Миналия месец той заяви в интервю за аржентинското издание „Инфобае“ (Infobae), че инициативата за регионална сигурност на правителството на Тръмп „Щит на Америките“ ще позволи на Парагвай да се бори по-ефективно с организираната престъпност.

Освен това Алиана категорично се застъпи за подкрепата, която страната му оказва на Тайван. Парагвай е една от 12-те държави, които поддържат дипломатически връзки с острова. Алиана заема и твърда произраелска позиция.

Политическата криза в Парагвай повдигна и въпроси около надзора над големия кредитор „Уено“. Колапсът на финансовата институция тази седмица предизвика улични протести в парагвайската столица Асунсион. Кризата доведе и до оставката на директора на Централната банка на Парагвай Карлос Карвало.

Преди да стане вицепрезидент през 2023 г., Алиана прекара едно десетилетие в Камарата на депутатите като представител на южния департамент Нембуку, където е роден и където в началото на политическата си кариера е заемал поста губернатор. Алиана има репутацията на сдържан политик, който е дълбоко свързан с партийния елит на „Колорадо“.