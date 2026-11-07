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Зеленски: Предложенията на САЩ за нов ред в сигурността могат да бъдат опасни за Украйна

Според украинския президент е преждевременно да се говори за нова архитектура за сигурност, преди войната да е приключила и да са дадени надеждни гаранции за Киев

7 ноември 2026, 17:01
Зеленски: Предложенията на САЩ за нов ред в сигурността могат да бъдат опасни за Украйна
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски изрази съмнения относно предложенията на САЩ за нов европейски ред в сферата на сигурността, целящи разрешаване на войната, която Москва води срещу страната му, предаде ДПА.

„Не е просто, а за нас може да бъде и опасно“, заяви Зеленски в интервю за американската телевизия Си Ен Ен.

Първо е необходима дискусия за това как да се сложи край на войната, посочи Зеленски в публикация в социалната платформа Екс. След това Украйна се нуждае от гаранции за сигурност, добави той. Като трета стъпка би могло да се обсъди изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа.

Според Зеленски Украйна е готова за прекратяване на огъня и деескалация, но няма признаци Москва да отстъпва. „Ето защо е опасно“, каза той, като предупреди, че Русия не търси обсъждане на начини за прекратяване на войната, а по-скоро цели „създаването на нова структура за сигурност в Европа“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напоследък говори за „голяма сделка“ – мирен план, който засега остава неясна концепция, но се стреми да обхване цяла Европа и Русия.

Зетят на Тръмп и специален пратеник на Белия дом Джаред Къшнър очерта в публикация в Екс рамка за сигурност, която би се основавала на комуникация, военна прозрачност и намаляване на риска от ескалация.

Преди това Къшнър обсъди в Брюксел с европейски партньори, както и с представители на НАТО и ЕС, възможни гаранции за сигурността на Украйна.

Рамката за сигурност на Къшнър има прилики със споразуменията от 1975 г. на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КСCE), историческият предшественик на днешната Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и с Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между НАТО и Русия, подписан през 1997 г. в Париж.

Тези споразумения обаче са резултат от продължителни преговори и са сключени в мирно време, а не в разгара на война, отбелязва ДПА.

Източник: Александър Евстатиев/БТА    
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