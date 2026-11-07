Свят

Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети

Мащабната хибридна кампания засегна десетки полети в цяла Европа, а разузнаването се съмнява за руска или иранска намеса

7 ноември 2026, 18:28
Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети
Източник: iStock

П арижката прокуратура е започнала разследване на фалшивите сигнали за бомби, насочени срещу самолети, прелитащи над френска територия. Една от основните цели на разследването е да се установи евентуална връзка между извършителите и „чуждестранни сили“, съобщиха от прокуратурата днес, предаде Франс прес.

Бомбените сигнали срещу самолети са отправени чрез имейли

Разследването е насочено към установяване на самоличността на авторите на електронните писма, съдържащи фалшива информация, целяща да създаде впечатление за непосредствена опасност от унищожаване на самолети, както и към изясняване на евентуалните им връзки с „чуждестранни сили“, обясниха от прокуратурата пред АФП.

В четвъртък самолет на авиокомпания „Еър Лингъс“ беше отклонен към град Евро във Франция след сигнал за бомба. Вчера от кабинета на френския министър-председател съобщиха за още четири нови сигнала за бомби, подадени срещу самолети, прелитащи над френска територия. Според източник, запознат със случая, три от самолетите са кацнали на летище Орли, а четвъртият – в Бордо. Всички кацания са преминали без инциденти. Самолетите са били проверени и бомби не са били открити.

Бомбени заплахи, изтребители и паника: Каква е целта на фалшивите сигнали срещу полети в Европа

„В ход е разследване за установяване на произхода на тези сигнали, които засягат цяла Европа“, съобщиха без допълнителни подробности от кабинета на министър-председателя Себастиен Льокорню, който отговаря за сигурността и противовъздушната отбрана на страната.

От началото на седмицата в Европа десетки полети бяха обект на сигнали за бомби. Някои самолети са били принудени да променят маршрута си, да бъдат ескортирани от изтребители, евакуирани или подложени на щателни проверки. В нито един от случаите обаче не са открити взривни устройства.

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Сигнали за бомби са получили и медии в Ирландия, Великобритания, както и във Франция.

Вчера ирландското правителство осъди случващото се като „вероятна координирана кампания, целяща предизвикването на смущения и нарушения“.

Според експерти тази поредица от фалшиви сигнали, чиито извършители трудно могат да бъдат установни, има за цел да мобилизира силите за сигурност и да всява страх с минимални средства.

Сигнали, изпратени в четвъртък до летищата в Рим и София, са били подписани от името на „Бойците на Мъжката държава“. Това изглежда препраща към името на руско ултранационалистическо движение, но неговият лидер отрече организацията му да има каквато и да е връзка със случилото се.

„Стрес тест“ за Европа: Какво се случва, когато авиокомпаниите получат сигнали за бомбени заплахи

От месеци европейските представители предупреждават за засилване на операциите за дестабилизация, извършвани в интерес на Русия или Иран. Става дума за кампании за дезинформация, саботажи, кибератаки, атентати и други подобни действия.

Разузнавателните служби очакват от няколко седмици засилване на тези кампании, особено от страна на Русия, с цел да бъде повлияно върху европейската подкрепа за Украйна, отбелязва Франс прес.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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