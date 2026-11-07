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Мащабна данъчна измама за 200 млн. евро в Гърция, известен актьор е сред арестуваните

Мащабна операция разкри мрежа от 4200 фиктивни данъчни номера и 2000 заведения, използвали болни хора и известни личности като подставени лица

7 ноември 2026, 17:23
Мащабна данъчна измама за 200 млн. евро в Гърция, известен актьор е сред арестуваните
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-малко 18 души бяха арестувани при голяма полицейска операция в Гърция срещу предполагаема мрежа за данъчни измами, която се смята, че е ощетила държавата с над 203 милиона евро, съобщи днес Независимата служба за обществени приходи, цитирана от в. "Катимерини".

Полицията е разкрила мрежа, която се предполага, че е използвала 4200 данъчни идентификационни номера и стотици фиктивни компании през последните три години, за да натрупа неплатени такси и вноски за социални осигуровки. Дълговете включват 68 милиона евро неплатено ДДС и данък върху приходите, както и 135 милиона евро неплатени социални осигуровки.

Разследването е обхванало над 700 бизнес локации в Солун, Халкидики и други части на Гърция, включващи над 2000 обекта в сектора на ресторантьорството и нощния живот. Властите са идентифицирали 1300 номинални собственици на фирми или подставени лица и 700 лица, които се предполага, че са контролирали бизнеса задкулисно. Сред арестуваните са съпругата на бизнесмен и известен актьор и модел, които са признали, че са служили като подставени лица срещу месечни плащания в размер между 200 и 700 евро, посочва службата.

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Смята се, че мрежата е привличала хора със сериозни здравословни проблеми, които били откривани основно пред болници в Солун и Атина и които получавали заплащане, за да се представят за мениджъри на компании и еднолични собственици. След това компаниите били използвани, за да натрупат дългове, които не се предвиждало да бъдат платени.

Трима счетоводители и адвокат се предполага, че са играли ключови роли в основаването на компаниите и управлението на подставените лица. Адвокатът е обвинен, че е използвал фалшифицирани документи, за да получи разрешителни от общинските, пожарните и здравните власти, отбелязва изданието.

Източник: Ваня Накова/БТА    
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