Протестиращи на жп гарата в Павликени легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

Ж ители на Павликени отново излязоха на протест на жп гарата в града заради предстоящото влизане в сила на новото разписание на БДЖ от 12 декември, в което е заложено шест нови експресни композиции по линията София – Варна да не спират в населеното място, предава NOVA.
В знак на недоволство част от протестиращите легнаха на жп линията и се заканиха, че следващите им действия през идната седмица няма да бъдат мирни.
Това е втори пореден протест на гарата в Павликени срещу решението на „БДЖ – Пътнически превози“ да пусне нови 6 експресни влака по направленията София – Варна – София и София – Бургас – София, които подминават града.
От БДЖ обявиха, че водят преговори с община Павликени и търсят възможност поне част от експресните композиции да спират на гарата.