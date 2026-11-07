Димитър Стоянов: България си възстанови над 245 млн. евро за военната помощ, предоставена на Украйна

О бщо 245 231 834 евро са възстановени за предоставената от Министерството на отбраната военна и военно-техническа помощ за Украйна за периода 2022 г. – октомври 2026 г. Това се посочва в отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, публикуван на сайта на парламента.

По линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира – ЕИПМ (European Peace Facility – EPF) са получени 5 111 833,89 евро, а по линия на сключени споразумения със съюзни държави – 240 120 000 евро.

ЕК отпусна oще 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, ракети и системи за ПВО

За 2024 г. са получени 29 400 000 евро, разходвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти. За 2025 г. сумата е 178 220 000,20 евро, от които 122 008 648,52 евро са предназначени за разходване по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г., а 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет. За 2026 г. са получени 32 500 000 евро, централизирани в републиканския бюджет, които до момента по бюджета на МО не са осигурявани за извършване на разходи, посочва министърът.

Средствата по линия на ЕИПМ в размер на над 5 млн. евро са приспаднати от дължимите вноски на Министерството на отбраната към Европейския съюз за съответните години.

Цената на компромиса: Хроника на българската помощ за Украйна

Димитър Стоянов информира, че общо 11 пакета с боеприпаси и въоръжение на стойност близо 340 млн. евро са изпратени в подкрепа на Украйна в периода от 2022 г. до октомври 2026 г.

Министърът обяснява още, че България не е получила компенсация за бронираната транспортна техника, предоставена от МВР. Въпреки че са подготвени и изпратени необходимите документи, е получен отговор, че разходите за нея не подлежат на възстановяване.

В началото на юни правителството обяви, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна.