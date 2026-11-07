YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

Emirates Palace Mandarin Oriental, хотел, който по-скоро прилича на двореца, който Аладин заповядва на джина да му построи: най-величественият и най-пищният. Когато е завършен през 2005 г., цената на този хотел възлиза на ...$3 млрд.! По това време тази сума го нарежда като третият най-скъп хотел в света, изпреварен само от Cosmopolitan в Лас Вегас и Marina Bay Sands. Днес, далеч напред, на първо място по този показател е Abraj Al-Bait в Мека, Саудитска Арабия ($15 млрд.), но този увод има за цел само да акцентира леко върху това, което BYD искаше да ни демонстрират с избора на локация за световния дебют на YangWang Altior. Връзката с върховния лукс е очевидна. Направихме я лично в столицата на Емирствата, Абу Даби.

Източник: CarMarket.bg

Ако оставим маркетинг и ПР-отделите да ни въведат в света на Altior, то уводът би звучал така: „Altior намира силата си в дълбочината на китайската култура. Хилядолетия естетически традиции осигуряват богата основа за неговия дизайн, докато уменията на майсторите и прецизността на съвременното инженерство придават на това наследство нов израз.“

Звучи като текст от „Хиляда и една нощ“. Затова ще се придържам към личните впечатления, защото Altior иска да ви потопи именно в света на лукса. И трябва да кажа, че китайците са успели. А логичната връзка със силуета на Rolls-Royce Ghost е очевидна, но лично аз не влагам укор с това сравнение, напротив. Летвата е вдигната много високо, но също така е ясно, че китайците не се притесняват да атакуват тази височина.

В маниакално преследване на лукса

Казвам това в пряк и преносен смисъл, тъй като и самото име на новия върхов модел на китайския лукс носи в себе си същото послание: Altior идва от латинската дума, означаваща „по-висок“, т.е. търсене на по-голям лукс. Китайското име на модела е Dingyao, с което се правят други аналогии, но не смятам да навлизам в тази посока.

Ще кажа, че дизайнът на разработвания в продължение на три години върхов модел е вдъхновен от древния китайски церемониален бронзов съд ding. Аз обаче виждам къс преден надвес и внушителна вертикална предница, типична за другите модели на YangWang, но и RR също. Пропорциите на тази машина са не по-малко внушителни: 5600 мм, ширина от 2030 мм, височина 1590 мм и колосалните 3500 мм междуосие. Разстоянието от 740 мм между центъра на предните колела и педалите на водача допринася за отличителния му профил. Там виждаме и 21-инчови джанти и избор между три различни дизайна.

Източник: CarMarket.bg

Бижутерско изпълнение

Радиаторната решетка на тази внушителна лимузина може да се сравни с бижутерското изкуство. Разположението на полираните елементи играе със светлината и композицията реагира на променящата се светлина. Дванадесет светещи елемента се въртят и осветяват последователно отвън към центъра на решетката, създавайки уникален светлинен подпис, приветстващ притежателя на ключовете на тази кола.

Задните врати се отварят на 90-градуса противоположно на предните. Ако тук връзката с RR може да бъде пренебрегната, то чадърите във вратите са показателен елемент, макар че такива има дори Skoda в далеч по-евтините си модели.

Сетивно съвършенство

Китайските културни препратки в интериора са още по-силни. Жълтият хетиански нефрит внася материал с дълбоко културно значение в детайлите на вентилационните отвори. Ръчно полиран до гладки, заоблени повърхности, той привлича вниманието чрез блясъка, текстурата и усещането на допир. Тапицерията съчетава бродерия от Суджоу с прецизна перфорация.

Вдъхновените от бижута контролери разширяват това маниакално внимание към детайла. На 11 места, 48 декоративни елемента внасят онзи лукс на възприятията, който може да се усети само при личен допир до материалите и аранжировката им. Превключвателите са изработени от масивен истински метал. Пълнозърнеста полуанилинова кожа, чисти вълнени стелки и подбрани естествени дървесни видове допълват палитрата от материали.

Източник: BYD / YangWang

Четириместната конфигурация предоставя на всеки пътник ясно дефинирано лично пространство. Пътниците отзад могат да имат достъп до ключови функции през централната конзола, докато с едно докосване предната пътническа седалка се сгъва, за да отвори гледката за пътника отзад. Разположението отзад осигурява 354 мм място за коленете и 1209 мм място за краката, заедно с щедро пространство за раменете, лактите и бедрата. Всяко от двете кресла разполага с механична масажна система с четири масажни глави. Седалките се накланят, облегалките под краката се повдигат, щорите се затварят, а амбиентното осветление омекотява, докато масажните функции работят в няколко области на тялото.

Аудио система Dynaudio Platinum Evidence с 39 високоговорителя придава допълнително звуково измерение на купето. Високоговорители й се завъртат и повдигат при потегляне на автомобила, добавяйки отличително движение към приветствената последователност. Електрически окачен екран с диагонал 21,4 инча е задължителен елемент в този интериор. Естествено, за пътниците отзад (а и отпред) има хладилник, за да е шампанското охладено във всеки момент.

Задвижване и пътно поведение

Altior ляга на платформата, която разчита на четири електромотора в колелата, контролирайки въртящия момент на всеки един от тях 100 пъти в секунда. Това гарантира стабилността на автомобила във всякакви условия. Тук веднага трябва да се добави и фирменото активно окачване DiSu, което, отчитайки предстоящите пътни условия (чрез радари и навигация), регулира окачването в реално време, за да се неутрализират всякакви паразитни движения на каросерията при преминаване през неравности.

Батерията Blade е от второ поколение и осигурява пробег на ток от 1000 км, но по китайския цикъл CLTC. Към този момент от YangWang не споменават никакви други технически параметри: мощности, капацитет и други. Тях ще научим на по-късен етап от комуникационната кампания за модела. Казват само, че ще има Flash Charging, което е гарант за няколкоминутно зареждане на батерията.

Източник: CarMarket.bg

Окото на Бог

Няма как да подминем нещо, което се казва God’s Eye A: наборът от системи за автономно управление. „Окото на Бог“ (ох, сещам се за една от сериите на „Бързи и Яростни“) позволява използването на функцията Navigate On Autopilot (NOA), която позволява на автомобила да се придвижва самостоятелно от адрес до адрес по навигация. BYD по-рано потвърди, че ще предостави „Окото на Бог“ на клиентите в Европа.

Executive и Bespoke за търсачите на китайски лукс

Когато излезе на пазара, Altior ще се предлага във версии Executive и Bespoke. Първото тематично Bespoke издание, Shanhe Dingyun, е вдъхновено от образите на планини и реки, като Bespoke сме се убедили, че работи чудесно за RR. Много ограничен ще е тиражът на Shanhe Dingyun, насочен към специални колекционери.

За цени към този момент може само да гадаем. Или пък да вкараме малко слухове. В китайските медии се прокрадват цифри от 2 млн. юана стартова цена, което се равнява на 260 000 евро. Ако това се окаже истина, то реалистично може да очакваме европейска стартове цена (вероятно, може би, едва ли не) около 350 000 евро, предвид много фактори, които не възнамерявам да навлизам в тях сега.

Но пък за тези от вас, които имаха търпението да прочетат статията до финала, ще кажа, че в края на 2027 г. очакваме YangWang на българския пазар. Самият факт, че ние, медиите (две български), сме на премиерата на този автомобил, е красноречив атестат за намеренията на луксозното китайско подразделение на BYD да стъпи и на българския пазар. Само това ни бе казано. Така че, ако сте стигнали дотук, ще знаете и новината.