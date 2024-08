Шега с маруля ядоса Лис Тръс и тя напусна сцената (ВИДЕО)

Б ившият премиер на Обединеното кралство Лиз Тръс напусна сцената, след като по време на събитие зад нея се развя плакат с маруля и надпис „Аз разбих икономиката“.

Тя отговаряше на въпроси на публиката в Бекълс, Съфолк, в рамките на обиколката си с книга във вторник вечерта, когато група от кампанията „Водени от магарета“ реши да я ядоса.

We just dropped in on Liz Truss’s pro-Trump speaking tour with a remote-controlled lettuce banner. She didn’t find it funny. 🥬 pic.twitter.com/jtSqaxycfF