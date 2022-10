Лиз Тръс: Искам да поема отговорност и да се извиня

Б ританската премиерка Лиз Тръс се извини за "грешките" в своята програма, които накараха доверието на инвеститорите да се изпари, а рейтингът ѝ рекордно да спадне, но каза, че ще остане на поста "в името на националните интереси" и се зарече да поведе своята Консервативна партия на следващите парламентарни избори, предадоха Ройтерс и ДПА.

Тези изказвания британската премиерка направи в излъчено снощи интервю за "Би Би Си".

