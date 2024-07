9-те най-кратко управлявали премиери на Великобритания

Р олята на министър-председателя не винаги е дар, какъвто изглежда. Докато някои мечтаят за този пост от детството си, други поемат юздите просто за да не разочароват страната. Само двама министър-председатели са останали на власт повече от десетилетие през последния половин век, като и Тони Блеър, и Маргарет Тачър са проправили доста противоречиви пътища през кариерата си.

Но какво да кажем за другата страна? Онези премиери от противоположния край на спектъра, чието време на върха не е било толкова прочуто или толкова продължително?

Нека разгледаме по-отблизо девет злополучни лидери от съвременната история, чиито имена са влезли в книгите за рекорди по погрешни причини.

1. Лиз Тръс - 44 дни

Лиз Тръс е най-кратко служилият министър-председател в британската история - титла, която преди това е заемал Джордж Канинг, починал през 1827 г. след пет месеца на поста. Тръс е избрана за лидер на Консервативната партия през септември 2022 г. след шестседмичен конкурс за лидерство, който е предизвикан от оставката на Борис Джонсън - друг премиер, който не е изкарал пълния си мандат.

Началото на мандата на Тръс беше помрачено от смъртта на кралица Елизабет II и последвалия период на национален траур. Политиката на Тръс за ниски данъци и висок растеж ѝ помогна да спечели конкурса за лидер на Консервативната партия, но изплаши пазара и ускори финансовата криза.

Принудена да уволни своя канцлер Кваси Куаренг и да се откаже от политиките, които той обяви по време на катастрофалния минибюджет, доверието към Тръс беше подкопано. Тъй като авторитетът ѝ намалява, на 20 октомври 2022 г. тя подава оставка като лидер на партията след нарастващия натиск от страна на колегите ѝ консервативни депутати да се оттегли.

2. Сър Алек Дъглас-Хоум - 1 година и 1 ден

Едва изминал едногодишния си юбилей, сър Алек Дъглас-Хоум става министър-председател през октомври 1963 г., след като Харолд Макмилън подава оставка по време на криза в Консервативната партия. Старомоден и неактуален, Дъглас-Хоум едва не губи изборите през 1964 г. от любезния Харолд Уилсън, който пуши лула.

Премиерският му мандат е сравнително незабележителен, като аристократичното му потекло го изправя срещу профсъюзите, но нищо друго не се забелязва. През 1964 г. той е достатъчно хитър, за да предотврати собствения си опит за отвличане, тъй като двама леви студенти се опитват да го отвлекат, но лесно се справят с остроумието (и няколко бири).

3. Риши Сунак - 1 година и 254 дни

След като през октомври 2022 г. поема поста от Лиз Тръс, най-кратко служилата министър-председателка в британската история, Риши Сунак винаги е имал трудна задача. Нестабилната икономика и разделената партия бяха само два проблема, с които трябваше да се справи, но поредица от спорни политики, включително планът за изпращане на неразрешени имигранти в Руанда, наистина подпечатаха съдбата му.

След парламентарните избори през 2024 г., които Сунак обяви под проливния дъжд без чадър, консерваторите загубиха приблизително две трети от местата си и подариха на лейбъристите рекордна победа.

4. Сър Антъни Идън - 1 година, 279 дни

След като поема контрола над консервативното правителство през 50-те години на ХХ век, Суецката криза води до това, че позицията на сър Антъни Идън става несъстоятелна. Въпреки че като причина за напускането му се посочва лошото му здравословно състояние, мнозина смятат, че причината за напускането му е очевидното подвеждане на парламента заради заговора му с Франция и Израел.

5. Гордън Браун - 2 години и 318 дни

Британската общественост никога не е голям почитател на неизбрани лидери, така че когато бившият канцлер на хазната Гордън Браун пое поста от Тони Блеър, проучванията на общественото мнение не показваха радостна картина. Браун е имал неприятната задача да преведе страната през финансовата криза и бе победен от Дейвид Камерън на парламентарните избори през 2010 г.

6. Невил Чембърлейн - 2 години и 348 дни

Наивността на Невил Чембърлейн остава един от основните спомени, които всички имаме за него. Връщайки се от мирни преговори с Адолф Хитлер, през септември 1938 г. Чембърлейн заявява: "Вярвам, че това е мир за нашето време". Той нямаше как да сгреши повече и не издържа дълго на най-високия пост след избухването на Втората световна война.

7. Тереза Мей - 3 години и 11 дни

Ако някога е имало случай на отровна чаша, май е пример за това. По-известна като "танцуващата кралица", отколкото като високоефективен премиер, Тереза Мей пое поста през 2016 г., след като Дейвид Камерън напусна кораба след референдума за Брекзит.

Почти невъзможна задача, Мей пое правителството в изключително спорен момент. Нейната сделка за Брекзит беше многократно отхвърлена в парламента и това означаваше, че през юни 2019 г. беше подадена и нейната оставка, като тя успя да се справи само за малко повече от три години на мечтаната работа.

8. Джим Калахан - 3 години и 29 дни

Джим Калахан е жертва на политическата машина, ръководена от Маргарет Тачър. Той е четвъртият министър-председател на лейбъристите, но не може да се мери с нейната популярност и устрем. Калахан трябваше да се бори с рекордни нива на безработица и огромно недоволство, което направи победата на опонентката му лесна, когато тя дойде на власт през 1979 г.

9. Борис Джонсън - 3 години и 44 дни

Кариерата на Борис Джонсън като министър-председател не минава без спорове. Опитвайки се да преведе Обединеното кралство през глобална пандемия и задкулисието на споразуменията за Брекзит, бомбастичното поведение на Джонсън го превърна в обект на обожание и презрение. Разнопосочният характер на неговия характер означаваше, че премиерският му пост често беше под въпрос, дори в собствената му партия.

След като правителството му се срина от скандали, предизвикани от самия него, поредица от опустошителни министерски оставки нанесоха фатален удар върху премиерския пост на Джонсън. На 7 юли 2022 г., след два дни на голяма политическа драма, Борис Джонсън подаде оставка като лидер на Консервативната партия. През лятото на 2022 г. той продължи да изпълнява функциите на министър-председател, докато консерваторите провеждаха конкурс за лидерство, за да намерят негов наследник.

