Шефът на Пентагона съкращава високопоставени офицери

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди в понеделник 20-процентно съкращаване на броя на офицерите с четири звезди, предаде агенция Ройтерс, като се позова на документ, до който си е осигурила достъп.

"Министерството на отбраната е ангажирано с това да гарантира боеспособността на американските въоръжени сили с цел възпиране на заплахи и, когато е необходимо, постигане на решителна победа. Критична стъпка в този процес е премахването на излишната структура" с цел оптимизиране на лидерството, се казва в документа на Хегсет.

