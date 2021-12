Северна Корея забрани на хората да се смеят 11 дни

Н а севернокорейците е забранено да се смеят или пият в продължение на 11 дни по повод десетата годишнина от смъртта на бившия лидер Ким Чен Ир.

Държавните органи наредиха на обществеността да не проявява никакви признаци на щастие, докато Северна Корея отбелязва смъртта му, съобщава "Дейли Мейл".

🚨 - North Korea has banned its citizens from laughing for 11 days to mark the 10th anniversary of Kim Jong Il's death. pic.twitter.com/IkwxI91ORK