Северна Корея се похвали с нов успех

С еверна Корея обяви днес, че вчера е извършила успешно изпитание на ракета с няколко бойни глави, предаде Асошиейтед прес, като уточни, че това е оръжие със сложна конструкция, с каквото севернокорейският лидер Ким Чен-ун цели да преодолее противоракетната отбрана, разположена на континенталната част на САЩ.

Изявлението противоречи на твърденията на Южна Корея за неуспешно изпитателно изстрелване на разнородни бойни средства от страна на Пхенян, отбелязва АП.

Изпитанието е имало за цел да провери отделителната способност и контрола по насочването на бойните глави, за да се удостоверят способностите на Множествената самостоятелна възвръщаема ракета носител, се казва в съобщението на централната агенция на Северна Корея (КЦТА).

