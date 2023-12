Северна Корея е изстреляла балистична ракета към Японско море

С еверна Корея е изстреляла днес балистична ракета с малък обсег към Японско море, обявиха южнокорейските въоръжени сили, цитирани от Франс прес.

Опитът съвпадна с 12-ата годишнина от кончината на втория държавен ръководител на затворената комунистическа държава - Ким Чен-ир, бащата на сегашния ѝ лидер Ким Чен-ун.

North Korea fired at least one ballistic missile on Sunday, Seoul's military said, as the United States and South Korea warned any nuclear attack would lead to the end of Pyongyang's regime.

➡️ https://t.co/CZBYKrc15G pic.twitter.com/QhUPvgO8kR