Северна Корея скоро ще изстреля сателит, Япония и Южна Корея настояват за отмяна

С еверна Корея е информирала Япония за намерението си да изстреля сателит през следващите дни, съобщи днес японското правителство, което призова Пхенян да „отмени" изстрелването, съвпадащо с големи американско-южнокорейски военни учения, предаде Франс прес.

„Помолих (японските) министри да предоставят информация на обществеността, да си сътрудничат със засегнатите страни и да призоват Северна Корея да отмени това изстрелване и да предприемем всички възможни мерки, за да се подготвим за всеки непредвиден случай“, каза пред медиите японският премиер Фумио Кишида.

Канцеларията на японския премиер, който заяви днес, че е бил информиран от Пхенян за плановете за изстрелването, инструктира правителството да събере информация и да работи със САЩ, Южна Корея и други страни, за да призоват Пхенян да отмени изстрелването. Южнокорейското министерство на обединението днес призова също Северна Корея незабавно да се откаже от изстрелването, посочва Ройтерс.

В отделно изявление японската брегова охрана издаде предупреждение за „изстрелване на сателитна ракета“ между 24 август и 31 август за три опасни зони, в Жълто море, Източнокитайско море и водите край източните брегове на остров Лусон във Филипините.

Предишен опит на Пхенян да изстреля сателит, преди три месеца, завърши с неуспех. На 31 май ракета, представена от Пхенян като носител на военен сателит за наблюдение, се разби в Жълто море малко след излитане, като севернокорейските власти посочиха като причина технически проблем.

Пхенян обясни, че иска "да се изправи срещу опасните военни дейности на САЩ и техните васали".

Южнокорейската армия, след сложна 36-дневна операция в морето, най-накрая извади части от ракетата и сателита. След проверка от южнокорейски и американски експерти, южнокорейското министерство на отбраната прецени, че сателитът няма военно предназначение.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун превърна разработването на военен шпионски сателит в приоритет. Вашингтон и Сеул от своя страна подозират Пхенян, че разработва нова междуконтинентална балистична ракета, която включва технологии, подобни на тези на ракета за изстрелване на сателит.

Съобщението за изстрелването съвпада с големите американско-южнокорейски военни учения “Улчи Фрийдъм шийлд", които започнаха вчера и трябва да продължат до 31 август.

Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), официална държавна агенция на Северна Корея, предупреди днес, че въпросните съвместни военни учения на Южна Корея и САЩ могат да предизвикат „термоядрена война".