Сериен убиец се появи в телевизионно шоу, докато полицията го издирва

Ф ренски сериен убиец се появи в телевизионно шоу, докато полицията го преследва за редица изнасилвания и убийства.

Франсоа Верове участва във френската викторина Tout le monde veut pendre sa place ("Всеки иска да заеме неговото място") през 2019 г., докато се смееше и шегуваше с водещия, докато отговаряше на въпросите от обща култура, съобщава Times.

По време на участието си в викторината Верове изглежда спокоен, докато разговаря с водещия и спечели аплодисментите на публиката в студиото.

French serial killer appeared on TV quiz show while police hunted him for the rape and murder of children: Murderer laughed and joked with host while evading justice for decades https://t.co/GGThkamIRR pic.twitter.com/hC7xtmoihg — Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2024

Но всъщност в това време Верове се укрива от полицията повече от 30 години към този момент.

59-годишният Верове е описан като изтъкнат член на общността в Ла Гранд-Мот в Южна Франция, където живеел със съпругата и децата си.

Неговото зловещо минало излиза наяве едва след като той се самоубива през 2021 г. и френската полиция го свърза с 31 изнасилвания и убийства в Париж.

Неговата телевизионна поява, която бе разкрита във френското новинарско списание Marianne, се разглежда като индикация, че Верове не се е опитал да скрие самоличността си - въпреки че полицията има скица, приличаща на него, както и подозрение, че извършителят на поредицата престъпления е полицай.

Верове получава прякора „Льо Греле“ или „Човекът с шарки“ след поредица от изнасилвания и убийства от 80-те до 1994 г.

В най-известния случай той е заподозрян в изнасилването и убийството на 11-годишно момиче на име Сесил Блок, което е намерено мъртво в мазето на сградата в Париж, където живее през 1986 г. Известно е, че е изнасилил най-малко две други деца.

French serial killer appeared on TV quiz show while police hunted him for the rape and murder of ch… https://t.co/bDCpu0d2uI via https://t.co/agOiCKEZZi — Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) March 13, 2024

Той признава за убийствата, без да дава подробности за жертвите или обстоятелствата, и казва, че не е извършил престъпления след 1997 г.

Полицията взима ДНК проба от тялото му и установява, че тя съвпада с генетичния профил, открит на няколко от местопрестъпленията.

През 1986 г. полицията публикува полицейска скица, базирана на показания на свидетели, която показва мъж на около 25 години, със светлокафява коса и с видими следи от акне по лицето.

Адвокат на семейството на Сесил, Дидие Себан, благодари на полицията за работата им, но също така каза, че е „болезнено да се знае, че престъпникът е отнесъл тайните си със себе си“.

Прякорът му „Човекът с шарки“ датира от убийството на Сесил. Нейният полубрат, Люк Ричард, бил сред жителите, които си спомниха, че са видели мъж с белязано от акне лице в деня на престъплението в жилищната им сграда в Париж.

Тогавашният младеж, който помогна на полицията да нарисува скица на заподозрения, каза, че е споделял асансьор с мъжа, който изглеждал „много уверен в себе си“.

Той си спомни по време на интервю през 2015 г.: „Той ми каза нещо като „Желая ви много, много хубав ден“.

Според вестник Le Parisien Верове е заподозрян и в друго убийство близо до Париж, на 19-годишната Карин Лероа, през 1994 г. в град Мо.

Вдовицата му, чието име не е назовано, каза, че никога не е подозирала, че съпругът ѝ води двойствен живот и е изнасилил и убил десетки деца и възрастни.

A French serial killer who spent more than 35 years on the lam once appeared on a nationally televised game show as police searched for him in connection to a string of rape and murders there. https://t.co/GNj0hfkA5j — The Daily Beast (@thedailybeast) March 13, 2024

Тя казва, че дори след като му е казано, че ще трябва да предостави ДНК проба заедно с другите стотици офицери, разположени в Париж през 80-те години, когато са се случили атаките, поведението му останало непроменено.

В деня, в който се самоубива, Верове приготвил обяд, направил обичайната си следобедна дрямка и казал на жена си, че излиза да кара колело, преди тялото му да бъде намерено в апартамент под наем в съседен град.

В кадрите от изявата му във викторината през 2019 г. Верове е представен като „Франсоа от Ла Гранд-Мот“.

Той разказал на водещия и публиката в студиото за кариерата си като полицай, включително как е патрулирал на кон в парка Боа дьо Булон в Париж през 80-те години на миналия век.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase