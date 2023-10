Признанията на един върколак: Историята на Питър Стъмп

Н а 31 октомври 1589 г. голяма тълпа се събрала в германския град Бедбург, близо до Кьолн, за да стане свидетел на една екзекуция. Осъденият бил Питър Стъмп - 50-годишен фермер, който признал, че сключил сделка с дявола. Той не искал богатство, а пожелал да получи способността да се превръща във върколак. Шокиращите му престъпления включват множество убийства и канибализъм. От 16-те души, които убил, 13 били деца. Едно от децата бил собственият му син, чийто мозък той твърдял, че погълнал. Стъмп също така признал, че имал сексуални отношения с дъщеря си и със сукуб (демон в образа на красива жена). „От всички хора, които някога са живели, никой не може да се сравни с този - Адска Хрътка“, се казва в разказ описващ екзекуцията му.

Стъмп страдал ужасно по време на екзекуцията си - сочена за вероятно най-бруталната в историята. Бил завързан за колело и одран жив. Костите му били счупени, след което бил обезглавен и накрая тялото му било изгорено на клада. Като предупреждение главата му била набучена на кол в центъра на селото.

Вълци и вещици

Зловещият характер на извършените престъпления и наказанието наложено на Стъмп завладели общественото въображение. Въпреки че процесът и екзекуцията на Стъмп се откроявали, неговият случай не бил изолиран. Между XV-ти и XVIII-ти век в Европа гладът, чумата, войната и религиозните борби породили суеверни вярвания, които накарали хората да се страхуват от вещици (обикновено жени) и върколаци (обикновено мъже).

Обвиненията в ликантропия често се преплитали с магьосничество. В някои райони на Европа изобщо няма данни за съдебни процеси срещу върколаци, както в Англия, където вълците били почти напълно унищожени през XVI-ти век. Няма такива и в средиземноморския регион на Европа.

Европейската паника предизвикана от върколаци била съсредоточена в райони където имало диви вълци, гористи местности, както и на места където много разпространено било да се отглежда добитък - като Германия и Франция. Страховете от истински вълци, които нападат животните и децата, прераснали в страхове от демоничните същества.

Най-изчерпателният списък на процеси срещу върколаци в Германия описва около 300 случая. Въпреки че не е без значение, този брой бледнее в сравнение с 30 000 до 45 000 екзекуции заради обвинения в магьосничество, отново в Германия, за същия период.

Обвинените върколаци били предимно, но не само, мъже и повечето били овчари. „Вълците били възприемани като силни, жестоки и агресивни - черти, обикновено свързвани с мъжете“, каза Брайън Левак, почетен професор по история в Тексаския университет в Остин. В повечето съвременни разкази за Стъмп, той се превръщал във вълк, след като си слагал колан от вълча кожа, даден му от дявола. Като премахвал колана, Стъмп можел да си връща човешката форма. Левак посочва, че всички върколаци използвали някакъв инструмент, за да осъществят своята трансформация - типично за мъжкото магьосничество. „Всички те използвали някакъв инструмент, за да осъществят своята магия. Такъв пример е използваният от Стъмп магически колан... По-слабите форми на магията, за която се твърди, че се практикувала от жените вещици, се състояли главно от чарове, проклятия или различни лекове.“

Подробностите

Въпреки любопитството, което предизвикал процесът, историческите доказателства, останали по случая са оскъдни. Не са оцелели протоколи от разпити или съдебни записи от процеса. За подробности относно Стъмп историците разчитат на колекция от брошури и рекламни листове. Най-дългата е английски памфлет, публикуван през 1590 г. Текстът от 16 страници твърди, че е превод на немска творба, но историците така и не са открили оригиналния документ.

Това, което се знае за живота на Стъмп, до голяма степен идва от тези текстове, въпреки че има разлики между тях. Дори точното му име варира. Някои твърдят, че е получил името Стъмп (на немски „пън“), защото загубил лявата си ръка при инцидент.

Учените също не са сигурни кога е бил роден, но навсякъде се посочва, че е бил фермер. Смята се, че е бил от Епрат, село близо до Бедбург. Някои учени предполагат, че Стъмп бил богат земевладелец въз основа на описание в английския памфлет от 1590 г.:

„Той минаваше по улиците на Кьолн, Бедбург и Епрат, като имаше изискани навици и беше много вежлив като човек, добре познат на всички жители наоколо, и често го поздравяваха онези, чиито приятели и деца беше изклал, тъй като нищо не беше заподозряно.“

Този детайл обаче вероятно не е нищо повече от драматично разиграване на историята, тъй като не съществува друг източник, който да го потвърди тази информация.

Мотивация

Именно от тези ненадеждни източници се черпят подробности за случая на Стъмп - въпреки че свръхестествените елементи в историята са представени като факти. В една от версиите Стъмп бил арестуван, след като местен фермер влязъл в битка с вълк и отрязал лявата му лапа с меч. Когато по-късно фермерът се натъкнал на Питър Стъмп, видял, че му липсва лявата ръка - достатъчно, за да събуди подозрението, че Стъмп и вълкът са едно и също същество.

В английския памфлет арестът на Стъмп е по-драматичен. След поредица убийства и смърт на добитък селяните формирали патрули. Стъмп бил забелязан, докато бил във вълчата си форма и бил подгонен и преследван от селяните. Стъмп свалил магическия си колан и възвърнал човешката си форма пред очите на своите преследвачи. След като самоличността му била потвърдена, той бил арестуван.

Вината на Стъмп била изяснена от последвалите самопризнания, до които се стигнало след изтезания: „Малко след като беше заловен, той беше хвърлен в затвора. В страх от изтезанията, той доброволно призна целия си живот.“ Някои историци смятат, че е възможно Стъмп да е бил убиец ( има твърдения, че легендите за върколаците произхождат от опитите на хората да си обяснят съществуването на серийни убийци). Дори и да не било вярно, вероятно всички местни атаки на вълци срещу добитък или хора също били приписани на него. Друг исторически фактор може и да е превърнал Стъмп в изкупителна жертва. Предполагаемите му престъпления съвпадат с период, известен като Кьолнската война (1583-88) - конфликт между протестантски и католически фракции. Скитащите се наемници тероризирали региона. Неразкритите престъпления може да са предизвикали зловещите народни истории за върколака, който бродел из горите. Следователно, Стъмп може да е бил избран като обект на ритуално прочистване на общността от злото чрез екзекуцията му.

Религиозните спорове предоставят и друга възможна интерпретация на престъпленията на Стъмп. До 1589 г. католическата фракция си осигурила контрол над региона Бедбург. Един брутален процес би разубедил протестантите от намеренията им за бунт, подкрепяйки претенциите за власт на католиците. Стъмп, за когото се твърди, че приел протестантството, може да е изглеждал много подходящ за тези цели.

Някои учени допускат възможността за това да е възможен прочит на историята, но Левак го оспорва. „Стъмп бил преследван не като предупреждение към другите протестанти, а защото бил обвинен, че е морално развратен, независимо от религиозната си принадлежност“, каза той.