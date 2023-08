"Секс игра, която ужасно се обърка": Осъдиха мъж, удушил богата наследница

С ексуална игра, която ужасно се обърка. Така 33-годишният Марк Шацле обяснява смъртта на своята приятелка Анна Рийд-богата британска наследница.

Доказателства в тази насока не са открити и швейцарски съд окончателно отхвърли жалбата му да бъде оправдан.

Марк Шацле е осъден на 18 години и 6 месеца затвор.

22-годишната Анна Рийд е намерена мъртва в стаята си в луксозен хотел, след като 33-годишният ѝ любовник Марк Шацле моли персонала да извика парамедици, защото тя е "посиняла", но всичко това е част от опита му да прикрие следите си, казват разследващите.

Установено е, че Анна е починала, след като приятелят ѝ е увил кърпа около гърлото ѝ по време на секс по взаимно съгласие в банята на петзвездния им хотел La Palme au Lac в живописното Локарно през април 2019 г.

По време на съдебния процес в швейцарския град Лугано през 2021 г. става ясно, че той е използвал кредитната карта на Анна, за да направи разточителни разходи, след като признал, че "харесва хубавите неща в живота".

Пред съдебното жури е разказано в детайли как Марк се е запознал с Анна в Тайланд през февруари 2019 г. и тя му е дала 50 000 паунда, като е платила за хотели, ресторанти и дрехи по време на престоя им заедно.

Тя е била в Далечния изток, след като баща ѝ Клайв ѝ е подарил билет за околосветско пътешествие като подарък за 21-ия ѝ рожден ден, а освен това е наследила 250 000 паунда от майка си, която е починала при битова злополука през 2016 г.

По време на първия съдебен процес съдия Мауро Ермани осъжда любовника на 18 години, като го заклеймява като "лъжец" и добавя, че Шацле е "опасен човек".

При обжалването през октомври миналата година той получава допълнителни шест месеца, а сега е отхвърлено и второто и последно искане на правния му екип да бъде оправдан, разкрива ексклузивно MailOnline.

В съдебното решение от 7000 думи, получено от MailOnline, Федералният съд в Локарно отхвърля исканията му, като ги описва като "просто негова собствена интерпретация на събитията, без да оспорва първоначалните заключения на съда".

Той допълва, че неговата версия за случилото се в нощта, когато Анна е починала, е "недопустима теория без никакви доказателства в нейна подкрепа" и "като такава се отхвърля".

В един от показателните абзаци на документа се казва: "Силата, използвана от обвиняемия върху гърлото на жертвата, очевидно е превъзхождала тази, която се използва при еротичното задушаване".

По време на изслушването по жалбата му през октомври миналата година Шацле описва пред съда как двойката се е върнала в хотела си в 2 часа през нощта, след като е прекарала нощта в пиене в различни барове.

Той казал, че "на шега" се опитал да скрие кредитната ѝ карта в шахтата на асансьора, но тя "се измъкнала зад един панел и той не могъл да я вземе".

Силно татуираният Шацле разказва на изслушването, че двамата с Анна от Харогейт, Северен Йоркшир, практикували груб секс.

Той заявява пред съда: "Анна обичаше еротичното задушаване. Тя ме помоли да го направя. Използвах кърпа и ръцете си, мислех, че всичко е наред и тогава я видях с изплезен език".

"Лицето ѝ беше смешно, а на врата ѝ имаше синя следа. Опитах се да я събудя. Направих й изкуствено дишане и след това слязох долу, за да потърся помощ", казва подсъдимият.

Но прокурор Петра Каноника Алексакис е категорична, че той е "лъгал в продължение на три години и твърденията му за "злополука и трагично провалена сексуална игра" са неоснователни.

"Той е убиец и първият процес потвърди това. Първият съдебен процес не повярва, че става дума за еротична игра и злополука" - каза тя.

"Няма нищо, което да потвърждава неговата версия за събитията, а той от самото начало отказва да сътрудничи на разследващите", обяснява прокурорът.

"Ако нещата бяха протекли така, както той твърди, тогава човек би приел, че отношението му е различно, но нищо не подсказва, че той и Анна Рийд са практикували еротично задушаване или садомазохизъм".

Прокурорът разкрива и как телефонният кабел в стаята им е намерен от следователите изтръгнат от стената, а Шацъл е настоявал, че вече е бил прекъснат, когато са се настанили.

Но тя добави: "Знаем, че това не е вярно, защото той е поръчал рум сървис от рецепцията и това беше потвърдено от персонала на хотела.

Вместо това е скъсал кабела, може би, за да не може Анна да се обади за помощ.

Тя също така подчерта, че по Шацле няма рани, нанесени от Анна, тъй като тя е тежала само 55 кг в сравнение с неговите 105 кг и е била слаба, а ноктите ѝ са били къси.

"Анна мразеше лъжците и мразеше да я лъжат, а в нощта на смъртта си беше научила какъв човек е бил Шацле", твърди прокурорът в своята заключителна реч.

"Предишният ѝ приятел я е предупредил за него, след като той е получил сигнал от бивша приятелка на Шацле, която казва, че той я е манипулирал и използвал, като е лъгал непрекъснато", казва държавният обвинител.

"В нощта, когато Анна е починала, не е имало сексуална игра и не е имало опит за шега, като е скрил кредитната ѝ карта в асансьора. Тя е починала в резултат на умишлено задушаване, а медицинският доклад разкри рана на венците, която съответства на поставена ръка върху устата ѝ", казва още прокурорът.

В съда Анна беше описана като "красива и богата", а прокурор Каноника Алексакис заяви, че във фаталната нощ Шацле е имал "само седем франка в сметката си и 20 франка в портфейла си".

Тя продължава: "Но той е знаел, че картата Visa, която Анна е имала, е била заредена с 25 000 швейцарски франка, което може да не изглежда много, но за човек, който няма нищо, това е било достатъчно, за да я използва, за да избяга от страната".

Ето защо, след като е убил Анна, той е започнал да фалшифицира историята. Скрил е кредитната ѝ карта в асансьора, за да я вземе по-късно, защото знаем, че гостите по коридора са чули тежки стъпки във фаталната сутрин, твърди прокурорът.

Поставил е тялото ѝ във вана с топла вода, за да заблуди разследващите, но парамедиците са се усъмнили, когато са пристигнали, заради цвета и структурата на кожата ѝ.

"Шацле е чакал да вдигне тревога, може би цели два часа, защото е искал да отдели време, за да спаси кожата си", твърди прокурорът.

Прокурор Каноника Алексакис добавя: "Анна със сигурност е била разкрепостена, когато е ставало дума за секс, но не е обичала груб секс или еротично задушаване, потвърдиха го нейните приятели и бившето ѝ гадже".

'Шацле не се е занимавал със садомазохизъм или груб секс и двама от бившите му партньори са потвърдили това, само той твърди, че са се занимавали, но всички знаем, че е лъжец".