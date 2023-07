Тригодишно дете застреля и уби сестра си в Калифорния

М омиченце на една година е било застреляно от тригодишното си братче в Калифорния.

Сигналът за инцидента е подаден в 7:30 ч. местно време в понеделник, когато в шерифския отдел на окръг Сан Диего е постъпило обаждане за стрелба в къща във Фалбрук, на около 56 мили северно от Сан Диего, предаде "Скай нюз".

От там съобщиха, че пристигналите на място полицаи са потвърдили, че малчуганът е успял да се сдобие с "необезопасен пистолет", а едногодишното дете е получило травма на главата.

