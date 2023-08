Нокти, сини пламъци, пламтящи колела: Легендата за Джак с токчетата на пружини

П о време на Викторианската епоха Джак с пружиниращи токчета буквално "скача" и в очите на обществеността това е нещо голямо. Описван от някои вестници като същински фен на представленията, той вдъхновява автори като Филип Пулман и дори антигероя на DC Comics Батман.

През 1867 г. се появяват множество филми, в които Джак стиска жени в едната си ръка, а в другата си размахва водевилни мустаци. Във времето на мрачните приказки този кадър държи Англия на въдицата, очевидно прескачането на високи сгради с един скок завладява въображението. Когато се съчетае с нокти, очи като "пламтящи червени колела" и способността да бълва сини пламъци, той се превръща в легенда.

Първите нападения

През октомври 1837 г. Мери Стивънс се прибирала вкъщи през Clapham Common, когато необичайна фигура изскочила, сграбчила я и я целунала по лицето, след което разкъсала дрехите ѝ с нокти, които тя описва като "студени и лепкави като на труп". Предупредени от виковете, минувачите пресрещнали нападателя и го накарали да избяга.

Въпреки че е описана като "напълно разумна" и "не е вероятно да страда от халюцинации", Мери установява, че разказът ѝ не е взет под внимание, както и подобни нападения в близкия Барнс Комън.

На следващия ден се случило друго събитие - маскиран мъж скочил пред карета и причинил сериозни наранявания на шофьора. След това мъжът небрежно прескочил деветметрова стена, като издавал високочестотен крясък, който според свидетелите бил необичаен.

Паника по улиците на Лондон

През януари 1838 г. барманката Поли Адамс е нападната от маскирано дяволско същество, което я връхлита с нокти в Блекхийт. Скоро започват да пристигат съобщения от Илинг, Кенсингтън и Хамърсмит за жени, изплашени до "опасни припадъци" и "тежко ранени от нокти".

Кметът на Лондон, сър Джон Коуен, получава оплаквания от жителите на Пекъм, където седем дами са били "лишени от разсъдък", а две от тях вероятно "ще станат бреме за семействата си". Дали тази тенденция е била поредица от злонамерени шеги или продължаващ залог за сплашване на жените? Скоро обаче се появи информация, която подсказваше много по-мрачен план - да се убият шест жени в рамките на определено време.

Нападенията зачестяват, а в Брикстън и Камберуел хората очевидно умират от страх, тъй като истерията се разпространява. През февруари Джак се опитва да удуши Джейн Алсоп пред дома ѝ, след като се представя за полицай, а през март Луси Скейлс е нападната на алеята на Зеления дракон. И двете описват, че са били заслепени от сини пламъци и намушкани с нокти, преди той да скочи в нощта, когато е обезпокоен.

Средната земя

После той станал истинско страшилище в Лондон, като децата са предупреждавани, че ако се държат лошо, Джак с токчетата на пружини ще скочи през прозореца им, той се премества на север. Една от жертвите в Нортхемптъншир твърди, че нападателят ѝ е бил "самият образ на самия дявол, с рога и пламтящи очи".

Наблюденията продължават през 50-те и 60-те години на XIX в. в Мидландс, включително скачане на покрива на кръчмата "Крос" в Дъдли и нарушаване на работата на пощенските вагони в Източна Англия.

Дяволът се разхожда в Девън

Нападенията в Тейнмаут през 1847 г., приписвани на Джак, всъщност са действия на капитан Финч, но през февруари 1855 г. се смята, че Джак с токчетата на пружини наистина е посетил Девън.

Онази зима била люта и на 9 февруари Слънцето изгряло върху пресен снеговалеж и 100 мили отпечатъци от копита на същество, ходещо на два крака. Започвайки от Тотнс и завършвайки в Литълхам, отпечатъците били видени от стотици хора, тъй като се движели на зиг-заг през градини, по покриви и стени, а понякога се оказвали впити в земята.

След като се завръща в Пекъм и Камберуел през 1872 г., Спринг-Хайле Джак решава да постъпи в армията.

Часовой, командирован в Северния лагер на гарнизона Олдършот, съобщава, че е видял човекоподобно същество, което го ударило по лицето, след което се заканвало и скочило върху часовия пост. Съществото избегнало залавянето и се срещнало по подобен начин с часовия, който наблюдавал гробището и открил огън, но не улучил нищо.

По-късно същата година Джак отново е подложен на обстрел, този път от разгневени жители на град Линкълн. Според съобщенията той отново издал високото си крякане и се измъкнал невредим над сградите.

Приказка за два ужаса?

Джак започна тази година в Евертън, кацнал на върха на църквата "Свети Франциск Ксавиер", но след премеждията на улица "Солсбъри" изглежда се е върнал на старото си място. По това време Лондон е в плен на нов ужас: Мистериозен убиец убиваше жени в лондонския Ийст Енд. В писмо, подписано с "Джак с токчетата на пружини - Уайтчапълският убиец", се поема отговорност за прословутите убийства на Разкъсвача .

Изстъпленията на Джак с токчетата на пружини са сметнати за твърде тривиални, за да бъде истинският разкъсвач, но името "Джак" остава за тези ужасяващи убийства. Както знаем, Джак Изкормвача спрял да убива на петгодишна възраст, но зверствата от онази есен в Уайтчапъл със сигурност са били достойни за един дявол.

Последният смях на Джак?

