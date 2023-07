Разследващи за серийния убиец от Лонг Айълнд: Той е демон

П реди повече от десетилетие край плаж в Лонг Айлънд, Ню Йорк, са открити останките на четири жени. Следите сочат към местен архитект, който в интернет често е търсил информация за състоянието на случая и подробности за жертвите.

Рекс Хойерман беше арестуван в Ню Йорк в четвъртък, повече от година след като полицейска работна група проучи възможната му връзка със замразения случай, известен като "Четирите от Гилго", наречен на името на плажа, където са намерени останките.

Топ следовател от работната група за серийни убийства в Гилго Бийч описа заподозрения, Рекс Хойерман, като „демон“ и каза, че властите все още работят на пълен работен ден по случая, който тероризира общността на Лонг Айлънд повече от десетилетие.

Заместник-комисарят на полицията в окръг Съфолк Антъни Картър каза пред CNN: „Тези неща, които заподозреният е извършил, са най-лошите, които някога съм виждал.“

„Той е демон и е наистина трудно да се проникне в съзнанието на някой, който е способен да извърши престъпленията, които е извършил“, каза Картър.

„Този ​​човек възнамеряваше да направи това, което направи с тези жертви. И затова казвам, че това е едно от най-лошите, ако не и най-лошото".

59-годишният Хойерман беше задържан в Ню Йорк в четвъртък и обвинен в убийство във връзка с убийствата на три от четирите жени, станали известни като „четворката Гилго“, съобщи по-рано CNN.

Убиецът на "Четирите от Гилго": Най-сетне разкрит

Неразкритите убийства объркаха властите на южния бряг на Лонг Айлънд, след като изчезването на една жена през 2010 г. накара разследващите да открият поне 10 комплекта човешки останки в допълнение към нейните и започнаха лов за възможен сериен убиец.

Арестът на нюйоркския архитект дойде повече от година, след като работната група проучи възможната му връзка със студения случай от плажа, където бяха открити останките.

Хойерман не се призна за виновен и бе оставен в ареста в петък. Той е „основният заподозрян“ в четвърто убийство, казаха прокурорите.

На въпрос дали може да има още жертви, Картър каза: „Мисля, че в следващите дни, докато продължаваме да събираме доказателства, всичко е възможно.“

„Все още има неща, които трябва да направим. Все още има човешки останки, които трябва да бъдат допълнително проучени в Гилго“, каза той.

„Не мога да си представя болката, която тези семейства трябваше да понесат през последното десетилетие и да знам, че този демон е бил способен да извърши такова зло на тези семейства, това е просто, знаете ли, неразбираемо.“

Следователите взеха проба от ДНК на заподозрения от пица от боклука

Работната група е сформирана в началото на 2022 г., три дни след като Картър пое ролята на заместник-комисар. Включва следователи от полицията на окръг Съфолк, щатската полиция в Ню Йорк, шерифския отдел, окръжната прокуратура, ФБР и други.

„Детективите в този случай… те никога не се отказват“, каза Картър. „Те работят по този случай повече от десетилетие и никога не се отказват.“

Случаят е бил разкрит отчасти благодарение на данни от мобилни телефони, сметки по кредитни карти и ДНК тестове, казаха властите. През януари 2023 г. следователите взеха проба от ДНК на Хоейрман от остатък в кутия за пица, която той изхвърли в кошчето.

„Във всичко това имаше много упоритост и много подробно планиране“, каза Картър за опитите на работната група да получи жизнеспособна проба за тестване на ДНК на техния заподозрян. „Благодарение на нашите хора под прикритие и наистина пълната мощ на работната група, най-накрая успяхме да вземем тази проба за изоставяне.“

Картър каза, че е бил навън и е тренирал да бяга в четвъртък, когато е получено обаждане от полицейския комисар на окръг Съфолк Родни Харисън, че екипът се придвижва да залови заподозрения в центъра на Манхатън.

„Когато този арест най-накрая бе нареден, това беше първото нещо, което ми дойде на ум беше – хванахме го“, каза Картър.

Той каза, че оперативната група се опасява за обществената безопасност и възможността техният заподозрян да се е насочил към друга потенциална жертва.

„Винаги е имало притеснение и това е причината, поради която арестът беше извършен онзи четвъртък вечерта“, каза Картър, отбелязвайки, че това е „много опасен и деликатен баланс, през който трябваше да преминем“.

Картър каза, че следователите все още проучват местонахождението на заподозрения и поведението му от момента, в който останките на жените са открити през декември 2010 г., до четвъртък.

Разследващите също така продължават да проучват подробностите, които идват по линията на информацията, и подреждат интервюта със свидетели, каза той.

Съпругата и двете деца на Хойерман сътрудничат на разследването, каза Картър.

„Тези жертви бяха майки, дъщери и хора в общността, които никой не заслужава това, което им се случи. Никой и, знаете ли, да доведе семействата им и да въздаде на самите жертви справедливост. Много закъсня, но се радвам, че сме там, където сме днес“, каза Картър.