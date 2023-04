Секретен документ на Пентагона: Сърбия е въоръжавала Украйна

С ърбия - единствената страна в Европа, която отказа да санкционира Русия за нахлуването й в Украйна, се е съгласила да достави оръжие на Киев или вече го е направила, според един от секретните документи на Пентагона, изтекли в интернет, съобщиха световни медии, сред които „Ройтерс”.

Документът представлява обобщение на отговорите на европейските правителства на молбите на Украйна за военно обучение и "военна помощ" или оръжия. Той е сред десетките класифицирани документи, публикувани онлайн през последните седмици в рамките на това, което може да се окаже най-сериозното изтичане на американски тайни от години насам.

Озаглавен "Европа - Реакция на продължаващия руско-украински конфликт", документът под формата на таблица изброява "оценените позиции" на 38 европейски правителства в отговор на исканията на Украйна за военна помощ.

Графиката показва, че Сърбия е отказала да предостави обучение на украинските сили, но е поела ангажимент да изпрати оръжия или вече е предоставила военна подкрепа. В нея също така се посочва, че Сърбия има политическа воля и военни способности да предостави оръжия на Украйна в бъдеще.

Документът е обозначен като секретен и „NOFORN”, което забранява разпространението му сред чуждестранни разузнавателни служби и военни. Датиран е от 2 март и е подпечатан с печата на офиса на Обединения комитет на началник-щабовете.

Кабинетът на сръбския президент Александър Вучич и украинското посолство не са направили коментар на документа.

Пентагонът също не отговори на въпросите на медиите относно споменаването на Сърбия в документа, а преди това отказа да коментира който и да е от изтеклите документи.

Правителството на Вучич декларира неутралитет спрямо войната в Украйна, въпреки дълбоките исторически, икономически и културни връзки на страната с Русия.

"Ако този документ е точен, той или показва двуличието на Вучич по отношение на Русия, или че сръбският президент е бил подложен на огромен натиск от Вашингтон да достави оръжия на Украйна", каза Януш Бугайски - експерт по Източна Европа във фондация "Джеймстаун" - институт за външна политика.

Министерството на правосъдието разследва изтичането на информация, а Пентагонът все още оценява щетите, нанесени на националната сигурност на САЩ.

В таблицата на Пентагона отговорите на молбите на Украйна за помощ са разделени на четири категории: държави, които са поели ангажимент да предоставят обучение и оръжия; държави, които вече са предоставили обучение, оръжия или и двете; държави с военни способности и политическа воля "да предоставят бъдеща военна помощ".

Австрия и Малта са единствените две държави, отбелязани с "не" и в четирите категории.