Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Ф ренският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само няколко часа след като беше обявен съставът на неговия кабинет, съобщава ВВС.

Елисейският дворец съобщи за решението, след като Льокорню проведе едночасова среща с президента Еманюел Макрон в понеделник сутринта.

France's new prime minister has resigned after less than a month on the job https://t.co/pyrRoTZLRQ — CNN (@CNN) October 6, 2025

Неочакваният ход идва едва 26 дни след като Льокорню беше назначен за министър-председател, след разпадането на предишното правителство, оглавявано от Франсоа Байру.

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Съставът на новия кабинет предизвика остри критики от няколко партии в Народното събрание. Те обвиниха Льокорню, че почти не е внесъл промени в сравнение с екипа на Байру, и дори заплашиха да отхвърлят правителството му.