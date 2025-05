“Сделка между Катар и САЩ” или личен подарък: Казуса с Boeing на Тръмп

В исш катарски представител определи предложението да бъде предоставен самолет на президента Доналд Тръмп като „сделка между правителства“, а не като личен подарък, докато американският държавен глава беше на посещение в страната като част от обиколката си в Близкия изток с висок международен профил, предаде Newsweek .

(Във видеото: Доналд Тръмп се срещна емира на Катар)

Катар зарадва Тръмп с безпрецедентна сделка за над 200 млрд. долара

Защо това е важно

Тръмп предизвика етични и правни критики, след като обмисли възможността да приеме предложението за Boeing 747-8, който да бъде използван като Air Force One. Предложението от страна на Катар добавя ново измерение към сагата на стойност 3,9 милиарда долара, започнала още през 2018 г., когато Boeing изостана от графика по договорената доставка на два нови персонализирани самолета 747-8 — нещо, което разочарова Тръмп.

Explainer-Is Qatar's gift of a plane to President Trump allowed under US law? https://t.co/xNSVL2iAjs