"Ние сме хлебарките на фабриката": Работници разказаха за хаоса в Boeing

Р аботниците на самолета Boeing 737 Max, при който по време на януарски полет падна част от вратата, са казали на федералните следователи по безопасността, че са изпитвали натиск да вършат работата си твърде бързо, за да избегнат грешки, според показанията, публикувани във вторник в началото на двудневно изслушване по време на разследването, пише CNN.

Разкритието бе направено в началото на изслушването от Националния съвет за безопасност на транспорта във връзка с експлозията, като следователите разпитваха персонала на Boeing за проблемите с безопасността в самолетостроителя и какво може да означава това за пътниците на неговите вездесъщи самолети.

Преди това NTSB заяви, че тапата на вратата се е откъснала по време на полет, тъй като самолетът е напуснал завода на Boeing без четирите болта, необходими за задържане на тапата на вратата на място.

"Заводски хлебарки"

Голяма част от тези документи са стенограми от разпити, проведени от следователите на NTSB през седемте месеца след инцидента. Един от интервюираните, идентифициран само като "монтажник на врати В", казал на следователя, че работното натоварване във фабриката на Boeing е било твърде голямо, за да се избегне допускането на грешки.

"Що се отнася до работното натоварване, имам чувството, че определено се опитвахме да предложим твърде много продукти, нали? Така се допускат грешки. Хората се опитват да работят твърде бързо. Искам да кажа, че не мога да говоря за никого другиго, но ние бяхме заети. Работихме много", казва неидентифицираният работник на Boeing.

Една стенограма показва, че служител на Boeing, идентифициран като водещ майстор на врати, е казал на разследващите, че има самолети, които изискват голяма част от работата по време на процеса на сглобяване да бъде преработена поради открити проблеми, както се е случило с тапата на вратата, която е била отстранена, за да се поправят някои нитове. Работникът казва, че няма специално обучение за отваряне, затваряне или премахване на тапа на вратата в сравнение с обикновена врата.

Този работник казва на NTSB, че екипът му е бил "поставен в неизследвани води, където... сменяхме врати, както сменяхме бельото си".

"Самолетите идват с повредени врати всеки ден. Всеки ден", добавя вторият работник.

Фюзелажът на самолета е произведен от доставчика на Boeing - Spirit AeroSystems, и според показанията по време на изслушването е пристигнал в завода на Boeing с четирите болта на място. Но е имало проблеми с нитовете при тапата на вратата, които е трябвало да бъдат поправени, така че тапата на вратата е била отстранена, за да може да се извърши работата. В завода на Boeing е имало служители на Spirit, но комуникацията между работниците на Boeing и Spirit на етажа на завода на Boeing не е била добра, според друга стенограма от разпит, публикувана във вторник.

"E, всъщност ние сме хлебарките на завода", казва един неидентифициран служител на Spirit на следователите от NTSB.

А капитан на екип на Boeing във фабриката за 737 разказал на следователите за проблеми с ниския морал на служителите и голямото текучество.

"Имаме голямо текучество и това е стресиращо. Това, което компанията иска, и това, което ние имаме - уменията и възможностите да изпълняваме в момента, понякога не съвпада и затова някои хора са недоволни; чувстват, че са претоварени", казва капитанът на екипа на Boeing в една от стенограмите.

"Наранявания, които не можем да видим"

При полет на Alaska Airlines на 5 януари, когато самолетът наближава 4 876 метра, от страната на Boeing 737 Max се издува тапата на вратата. Инцидентът остави дупка в страничната част на самолета, в резултат на което кислородните маски паднаха от тавана, разкъсаха дрехите, изтръгнаха телефоните от ръцете на пътниците.

За щастие екипажът успява да приземи осакатения самолет без сериозни физически наранявания. При кацането седем пътници и една стюардеса са получили медицинска помощ. Благодарение на уменията на екипажа и на късмета никой не е загинал.

"Но травмата от полета вероятно е засегнала много от хората на борда на самолета", каза Дженифър Хоменди, председател на NTSB, в началото на изслушването.

"Травмите, които не можем да видим, за които често не говорим, могат да имат дълбоко и трайно въздействие върху живота и препитанието", каза тя.

Тя поднесе извинения от името на агенцията на хората, пътували по време на полета.

Инцидентът накърни сериозно доверието на обществеността в производителя на самолети Boeing, като предизвика серия от федерални разследвания на неговите практики, както и на безопасността и качеството на неговите самолети.

Ръководителите на Boeing, отговарящи за контрола на качеството, са изправени пред Съвета по безопасност за задаване на въпроси, включително старши вицепрезидентът по качеството на Boeing Commercial Airplanes Елизабет Лунд. Заедно с Лунд през половината от изслушването във вторник е Дъг Акерман, вицепрезидент по качеството на доставчиците на Boeing Commercial Airplanes.

Рядкото двудневно изслушване по време на разследването е от ключово значение за приключване на случая с инцидента от 5 януари, който доведе до 19-дневно спиране на самолетите 737 MAX 9 в САЩ. NTSB заявява, че ще "използва събраната информация, за да завърши разследването, да определи вероятната причина и да направи препоръки за подобряване на транспортната безопасност".

Но Хоменди явно е разочарован и е готов да отблъсне Boeing в началото на показанията, като казва на Лунд, че "това не е PR кампания за Boeing". Тя заяви, че изслушването се провежда, за да се разбере какво е било направено преди инцидента, а не по-строгите обучения и подобренията в качеството, направени след това.

"Можете да говорите за това къде сме днес, но това е разследване на случилото се на 5 януари", каза Хоменди.

До окончателния доклад остават още месеци.

Липсващи болтове - и липсващи документи

NTSB вече публикува предварителните резултати от инцидента, разкривайки, че самолетът, използван при полета, е напуснал фабриката на Boeing в Рентън, Вашингтон, 10 седмици по-рано и без четирите болта, необходими за задържане на тапата на вратата на място.

След този доклад Boeing заяви, че причините за този пропуск се свеждат до нещо толкова просто като липса на документи.

Когато фюзелажът на самолета е пристигнал в завода на Boeing от доставчика Spirit AeroSystems, тапата на вратата е била на мястото си, както и четирите болта, предназначени да я държат здраво прикрепена към страната на самолета. Но имаше проблеми с пет нита в близост до мястото, където беше монтирана тапата на вратата, и работниците на Boeing демонтираха тапата на вратата, за да поправят тези нитове.

Според Boeing работниците, които са поправили нитовете, не са изготвили документите, които показват, че са премахнали тапата на вратата и четирите болта, за да извършат тази работа.

