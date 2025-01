Самолет на Boeing прекъсна излитането си заради проблем

С амолет Boeing 787 прекъсна излитането си на австралийското летище Мелбърн в неделя по „технически причини“, съобщава Etihad Airways, националната авиокомпания на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

През изминалата година Boeing беше подложен на натиск, след като самолетите му бяха въвлечени в поредица от инциденти, свързани с контрола на качеството, които се появиха на първите страници на вестниците по целия свят - най-вече избухването на тапа на вратата във въздуха по време на полет на Alaska Airlines през януари 2024 г.

През 2019 г. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че фабриката на Boeing 787 в Южна Каролина „е била засегната от некачествено производство и слаб надзор, които са заплашвали да компрометират безопасността“.

По това време Брад Забак, вицепрезидент и генерален мениджър на програмата 787 на Boeing, заяви пред служителите на Boeing в Южна Каролина, че репортажът на Times „съдържа изопачена информация, пресъздава стари истории и слухове, които отдавна са отстранени“, и добави, че „производствените им операции са най-здравите, които някога са били“.

Какво трябва да знаете

След прекратеното излитане над 270 пътници трябваше да напуснат полета на Etihad, насочен към международното летище „Зайед“ в Абу Даби.

„Екипажът реши да спре излитането по технически причини, самолетът бе спрян безопасно на пистата и аварийните служби присъстваха като предпазна мярка“, заявиха от Etihad Airways за The National, държавен вестник на ОАЕ.

От Etihad съобщиха, че всички пътници „са слезли безопасно“ и че им се помага да стигнат до местоназначението си „възможно най-бързо“.

Превозвачът поднесе извинение за „причиненото неудобство“ и добави, че „безопасността и комфортът на нашите гости и екипаж остават наш най-висок приоритет“.

Пожарни екипи са изпратени към самолет на Boeing

Пожарни екипи бяха заснети на видео, как се грижат за самолета, което по-късно беше споделено в социалните мрежи.

„Противопожарната служба нанесе пяна върху гумите на колесника на самолета, което е рутинна предпазна мярка след отхвърлено излитане с висока скорост“, обясниха от Etihad.

All the occupants are safe after an Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner plane (A6-BLN) with 289 passengers on board aborted take-off on Runway 34 after malfunction of the plane's landing gear led to smoke and damage to two of the wheels this afternoon at Melbourne Airport… pic.twitter.com/zb4HtTjMKV