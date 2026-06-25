Земетресение 7,2 удари Япония, десетки пострадаха и настъпи хаос

Н ад десет души са ранени след земетресение с първоначално оценен магнитуд 7,2 в Североизточна Япония, като освен това е нарушено движението на високоскоростните влакове и се е наложило временното затваряне на училища, предаде Киодо.

Няма опасност от цунами. Земетресението беше регистрирано в 7:30 ч. сутринта местно време (01:30 сутринта българско време) край тихоокеанското крайбрежие на префектура Ивате на дълбочина 44 километра, съобщи Японската метеорологична агенция.

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Девет души са получили леки наранявания в пет общини в Аомори, а двама души в Ивате са пострадали.

В Хашиками беше отчетена горна степен 6 (по-силното ниво на шеста степен), а в Хачинохе – долна степен 6 (по-слабото ниво на шеста степен) по японската седемстепенна скала за сеизмична интензивност. И двата града са в префектура Аомори.

Важно! Как да се предпазим по време на земетресение

Интензивността горна степен 6 означава, че човек не може да се задържи прав или да се движи, без да се пълзи, а повечето предмети започват да се местят или да падат, според агенцията.

На пресконференция Японската метеорологична агенция призова хората да бъдат подготвени за нови силни земетресения през следващата седмица, с интензивност до горна степен 6 по японската скала.

Как да се предпазим от земетресение?

Земетресението е природно явление, предизвикано от внезапното освобождаване на енергия в земната кора, което води до сеизмични вълни и разтърсване на земната повърхност. Поради своята непредвидимост, подготовката и познаването на правилата за поведение са от критично значение за оцеляването и намаляването на риска от наранявания.

Основните правила за безопасност при земетресение се основават на принципа „Падни, Прикрий се и Изчакай“. В момента на първите трусове е препоръчително хората да заемат позиция на земята, за да не бъдат съборени от вибрациите. Необходимо е да се потърси подслон под здрава мебел, като масивна маса или бюро, които могат да защитят тялото от падащи предмети, отломки от мазилка или части от осветителни тела. Ако наблизо няма подходяща мебел, трябва да се застане до вътрешна носеща стена, като се предпази главата и врата с ръце.

По време на труса е важно да се избягват определени зони: прозорци, стъклени витрини, външни стени и окачени тавани, тъй като те са най-рисковите елементи от интериора. Хората, намиращи се в сгради, не трябва да се опитват да излязат навън по време на самото разтърсване, особено чрез асансьори или стълбища, тъй като това са местата с най-висок риск от инциденти. Ако човек се намира на открито, най-безопасно е да се отдалечи от сгради, дървета, стълбове за електропреносната мрежа и други обекти, които биха могли да се срутят.

След приключване на труса е необходимо бързо, но спокойно напускане на сградата по стълбите, като се вземат най-необходимите вещи и документи. Препоръчително е да се изключат електричеството, газът и водоподаването, ако това е безопасно, за да се предотвратят вторични инциденти като пожари или наводнения. Важно е да се следи информацията от официалните власти и да се избягва ползването на телефонни линии, освен в спешни случаи, за да не се претоварват мрежите.Психологическата подготовка и предварителното планиране са неразделна част от сигурността. Семействата трябва да имат предварително уговорен план за среща и „авариен комплект“, съдържащ вода, хранителни запаси с дълъг срок на годност, аптечка, фенерче, радио на батерии и резервни документи. Осъзнатото отношение към мерките за безопасност и изграждането на навици за реагиране значително повишават шансовете за опазване на живота при критични ситуации.