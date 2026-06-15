Свят

Земетресение разтърси полуостров Пелопонес в Гърция

Епицентърът на труса е бил на 16 км южно от Метони

15 юни 2026, 08:32
Земетресение разтърси полуостров Пелопонес в Гърция
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. Дълбочината на огнището по данни на гръцкия Институт по геодинамика е била 9,1 км.

Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и било усетено в голяма част на териториалната единица Месиния. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за евентуални материални щети.

  • Как да се предпазим при земетресение?

Земетресението е внезапно раздрусване на земната повърхност, причинено от освобождаването на енергия в земната кора, което води до сеизмични вълни. Поради непредсказуемия характер на тези природни явления, подготовката и познаването на правилата за поведение са от решаващо значение за минимизиране на риска и опазване на човешкия живот.

Основните правила за безопасност при земетресение се основават на принципа „Падни, Прикрий се и Изчакай“. В момента на първите трусове, ако се намирате в сграда, най-важното е да останете спокойни и да не се опитвате да излизате навън, докато земята се люлее, тъй като падащи предмети, стъкла или елементи от фасадата представляват най-голямата опасност. Необходимо е да заемете стабилна позиция под здрава маса или бюро, като държите крака на мебелта, за да се предпазите от падащи предмети. В случай че няма подходяща мебел, приклекнете близо до вътрешна стена или в ъгъл на стаята, като предпазвате главата и врата си с ръце.

Ако се намирате на открито, отдалечете се от сгради, дървета, улични лампи и електропроводи. Най-сигурното място е празно пространство, далеч от каквито и да е конструкции, които могат да се срутят. Ако шофирате, спрете автомобила на безопасно място, далеч от надлези, мостове или билбордове, и останете вътре до спиране на трусовете.

След приключване на земетресението трябва да се подготвите за вторични трусове, които често са със значителен интензитет. Изключете източниците на газ, вода и електричество, ако усетите повреда, и напуснете сградата по стълбите, избягвайки използването на асансьори. Важно е да имате подготвен „авариен комплект“, съдържащ основни медикаменти, бутилирана вода, суха храна, фенерче с батерии и средства за комуникация.

Знанието за потенциалните рискове и предварителното планиране на маршрутите за евакуация у дома или на работното място значително увеличават шансовете за оцеляване. Психологическата устойчивост и запазването на самообладание по време на криза са също толкова съществени, колкото и физическата подготовка. Редовното обучение и осведомеността относно протоколите за действие при бедствия остават най-ефективният начин за осигуряване на безопасност в сеизмично активни райони.

 

Източник: БТА    
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