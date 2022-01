Сбогом, Кралско височество! Принц Андрю губи титли и позиции

К ралица Елизабет Втора лиши принц Андрю от титлата Кралско височество, от почетните му военни звания и правото да бъде патрон на благотворителни организации, както и да изпълнява официални задължения, заради заведеното дело от Вирджиния Джюфре в САЩ, която го обвинява в сексуално насилие.

Принц Андрю остава без звания и титли

Решението беше по настояване на военни ветерани и на представители на кралското семейство.

The British public want the Queen to strip Prince Andrew of his Duke of York title and his place in the line of succession, a poll commissioned by the Sunday Express finds. They also don’t think Prince Harry and his family should be given police protection, the poll says. pic.twitter.com/2RxO8sGmGV