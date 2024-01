Сблъсък на два пътнически самолета на летище в Япония (СНИМКИ)

Д ва пътнически самолета се сблъскаха на летище в Япония, съобщи Daily Mail.

По първоначална информация машина на Korean Air Lines е ударила леко самолет на Cathay Pacific Airways на летище New Chitose на остров Хокайдо.

Инцидентът е станал, когато корейският летателен апарат се подготвял за излитане, предаде NOVA.

