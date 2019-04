С амо преди няколко месеца официални лица от администрацията на Тръмп говореха уверено, че е близо краят на режима във Венецуела. Днес се вижда, че властта на Николас Мадуро е здрава, а администрацията на Тръмп се оказва въвлечена в една дълга и неясна надпревара за влияние с Москва, след като Кремъл изпрати военни части в Каракас.

Сегашната политическа криза във Венецуела е кулминация на няколко години нестабилност след идването на власт на Николас Мадуро реално без избори. Последвалите избори пък бяха силно критикувани и опозицията в страната ги оспори, като се стигна да разделение в самите институции – така например, народното събрание е доминирано от опозицията.

Ескалация в политическата криза през януари с обявяването на Хуан Гуайдо за временен президент, доведе до размирици както във вътрешността на държавата, така и по границите с Бразилия и Колумбия, откъдето десетки хиляди опитаха да напуснат страната.

Съд поиска имунитета на Хуан Гуайдо

Сигналите не са добри за Вашингтон.

Въпреки че американската администрация подкрепи почти веднага Хуан Гуайдо, венецуелската армия в голямата си част е все още вярна на Мадуро. 3 милиона души от 2015 насам са напуснали страната, а за тази година се смята, че близо 2 милиона ще последват примера им, превръщайки се в бежанци в съседните Бразилия и Колумбия.

Москва: Нашите войници във Венецуела имат пълно право да са там

Въпреки това и въпреки икономическата криза с безобразна инфлация, властта в Каракас изглежда ще остане още известно време непроменена. Досега близо петдесет държави признаха опозиционера Хуан Гуайдо за временен президент, но Мадуро разчита на помощта на силни страни като Турция, Русия и Китай.

NEW: Amid reports of Russia sending a contingent of military personnel to Venezuela, US National Security Adviser Bolton warns that the US "will consider such provocative actions as a direct threat to international peace and security in the region." pic.twitter.com/N5X2W7Ipmi