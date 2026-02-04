Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

П редставители на Украйна, Русия и САЩ се събират в Абу Даби, за да продължат напрегнатите преговори за прекратяване на четиригодишната война.

Няколко кръга дипломатически преговори между страните не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, който започна, когато Кремъл нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Масивен руски обстрел с дронове и ракети в навечерието на преговорите, който удари енергийната мрежа на Украйна и прекъсна електрозахранването и отоплението при температури далеч под нулата, заплашваше да засенчи всякакви шансове за напредък в столицата на ОАЕ, предаде АФП.

MASSIVE ATTACK: Russia strikes Ukraine with record barrage of 70 missiles and 450 drones hours before diplomatic talks set to resume Wednesday in Abu Dhabi, targeting energy infrastructure amid freezing temperatures. https://t.co/ZTlENcOAW1 — Fox News (@FoxNews) February 3, 2026

„Всяка такава руска атака потвърждава, че нагласите в Москва не са се променили: те продължават да избират война и унищожаването на Украйна и не вземат дипломацията на сериозно. Работата на нашия преговарящ екип ще бъде съобразена с това“, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вторник, 3 януари.

Основният спор е дългосрочната съдба на териториите в Източна Украйна. Москва изисква Киев да изтегли войските си от части от Донбас, включително силно укрепени градове, разположени върху огромни природни ресурси, като предварително условие за всяка сделка. Русия също така иска международно признание, че земята, завзета при инвазията, ѝ принадлежи.

Киев каза, че конфликтът трябва да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърли едностранното изтегляне на войските.

Преговорите, които трябва да се проведат на 4 и 5 февруари, бяха отложени от миналия уикенд поради това, което Кремъл нарече проблеми с графика между трите страни.

История на преговорите

Началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. незабавно предизвика поредица от дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. Още през март 2022 г. бяха проведени преки преговори между руски и украински представители в Истанбул и Беларус. Тези ранни дискусии доведоха до първоначален проектодокумент, но в крайна сметка бяха прекратени, без да се постигне трайно споразумение.

Паралелно, на 10 март 2022 г., се състоя среща между външните министри на Украйна и Русия в Турция, която не доведе до прекратяване на огъня, макар Москва да потвърди ангажимента си за ежедневни хуманитарни коридори. Четвърти кръг преговори между двете страни се проведе и чрез видеоконферентна връзка на 14 март същата година, фокусирайки се върху въпросите за мир, прекратяване на огъня, изтегляне на войските и гаранции за сигурност.Въпреки тези първоначални усилия, дипломацията се сблъска с непреодолими различия, особено по териториалните въпроси. През септември 2022 г. Русия предприе решителна стъпка, като след проведени референдуми, които международната общност осъди, президентът Владимир Путин обяви анексирането на Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област в Украйна, надграждайки анексирането на Крим от 2014 г. Този акт промени основните условия за всякакви бъдещи мирни преговори.На фона на продължаващите военни действия, международната общност търсеше прагматични решения.

Така през 2022 г. беше създадена Черноморската инициатива за зърно, посредничена от Турция и ООН, с цел осигуряване на износа на украински селскостопански продукти. Тази инициатива, важен пример за деескалация в специфична област, обаче приключи през 2023 г., след като Москва се оттегли от нея, позовавайки се на неизпълнени ангажименти, свързани със санкциите срещу руски селскостопански продукти.Дипломатическият пейзаж претърпя ново развитие през 2025 г., особено с активността на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп. През август 2025 г. се появиха твърдения за т.нар. „Формула от Анкъридж“ – предполагаемо споразумение между Тръмп и Путин по време на среща в Аляска. Според тези твърдения, рамката включвала отстъпване от Украйна на целия Донбас и замразяване на фронтовите линии като условия за мир, което Киев категорично отхвърли.

През февруари 2025 г. в Рияд, Саудитска Арабия, се проведе среща между американски и руски делегации, водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей Лавров. Разговорите бяха определени като "полезни", но не доведоха до пробив, като Украйна и европейските съюзници не бяха поканени. Последваха и други срещи в Рияд, включително през октомври 2025 г., с участието на американски и руски представители, фокусирани върху частично прекратяване на огъня, предшестващи отделни разговори между Вашингтон и Киев.

Непосредствено преди настоящите срещи в Абу Даби, в края на 2025 г. и началото на 2026 г., американски, европейски и украински представители участваха в разговори във Флорида. Тези дискусии се съсредоточиха върху предложения от САЩ "мирен план от 20 точки" и различни гаранции за сигурност за Украйна, като в тях участваха специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Тези интензивни дипломатически маневри очертаха сложната история на усилията за мир, която предшества днешните тристранни преговори в Абу Даби.