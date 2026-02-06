Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Б лизо 200 души са били убити от въоръжени групи при отделни нападения в отдалечени села в централна и северна Нигерия, съобщиха местен законодател, жители и полиция в сряда, 4 февруари, докато силите за сигурност издирват оцелели и преследват нападателите, предаде CNN.

В централния щат Квара, въоръжени мъже нападнаха общността Воро във вторник, 3 февруари, оставяйки най-малко 170 загинали, заяви по телефона местният депутат Саиду Баба Ахмед.

Сто убити при въоръжени нападения в Нигерия

Това е най-смъртоносното нападение, регистрирано тази година в района, граничещ с щата Нигер – зона, все по-често атакувана от въоръжени групи, които нахлуват в села, отвличат жители и ограбват добитък.

Ахмед заяви, че нападателите са събрали жителите, вързали ръцете им зад гърбовете и са ги екзекутирали. Депутатът сподели снимки на мъртви тела с Ройтерс, които агенцията не успя веднага да потвърди.

Жителите на селата са избягали по време на нападението, каза той. Въоръжените мъже са подпалили къщи и магазини.

От полицията съобщиха, че „десетки са били убити“, без да уточняват броя.

„Сортиране на мъртви тела“

„Докато ви говоря, в момента съм в селото заедно с военен персонал, сортираме мъртви тела и претърсваме околните райони за още“, каза Ахмед.

Няколко души все още са в неизвестност в сряда сутринта, каза той.

Жители разказаха пред Ройтерс, че въоръжените мъже, за които се смята, че са джихадисти, често проповядващи в селото, са настоявали местните да се откажат от лоялността си към нигерийската държава и да преминат към шериата. Когато жителите отказват, бойците откриват огън по време на проповедта във вторник, 3 февруари.

Говорителят на полицията в Квара, Адетун Еджире-Адейеми, заяви, че полицията и армията са мобилизирани в района за операция по издирване и спасяване, но отказа да предостави подробности за жертвите.

При отделна атака в северния щат Кацина, въоръжени мъже убиха най-малко 21 души, преминавайки от къща на къща, за да застрелят жертвите си, съобщиха жители и местната полиция.

Нападението наруши шестмесечен мирен пакт между общността и въоръжената банда.

То също така подчерта дилемата, пред която са изправени жителите в отдалечената северна част на Нигерия, където някои са търсили мир с въоръжени банди, които ги тероризират. Обикновено жителите събират пари и храна, които дават на бандитите, за да не бъдат атакувани.

Нигерия е под натиск да възстанови сигурността, откакто американският президент Доналд Тръмп я обвини миналата година, че не успява да защити християните след многобройни ислямистки атаки и масови отвличания. Американски сили нанесоха удари срещу това, което те описаха като терористични цели на 25 декември.

Нигерийските власти твърдят, че си сътрудничат с Вашингтон за подобряване на сигурността и отричат да има систематично преследване на християни.