Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за спиране на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде „Ройтерс“.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.