САЩ връща на Италия откраднати антики на стойност 20 млн.

Н ю Йорк реституира на Италия 14 откраднати произведения на изкуството, някои от които от римската и гръцката античност, съобщи АФП.

Творбите са на стойност около 20 милиона щатски долара.

Повече от две години правосъдната система на щата Ню Йорк провежда мащабна кампания за връщане на антики, откраднати в около двадесет държави, които са попаднали в музеи и галерии в мегаполиса, включително в престижния "Метрополитън".

Под егидата на районния прокурор на Манхатън Алвин Браг през изминалата година са върнати повече от 700 предмета на стойност над 100 милиона долара на 17 държави, сред които Камбоджа, Индия, Пакистан, Египет, Ирак, Гърция и Италия.

The items, dating from the seventh century B.C. to the first century A.D., were back on Italian soil after having been seized in the U.S. by American officials over the past 14 months, according to the Italian Culture Ministry. https://t.co/rL6YZApYJI