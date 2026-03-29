The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

М инистерството на отбраната на САЩ се подготвя за евентуални седмици на наземни операции в Иран, съобщава The Washington Post, като се позовава на представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения. Засега не е ясно дали президентът ще одобри плановете на Пентагона изцяло или само частично. Подобно решение би могло да постави началото на нов, значително по-рисков етап от конфликта за американските военни, отбелязва вестникът.

Публикацията идва на фона на продължаващо военно струпване на сили в Близкия изток. Военноморските сили на САЩ вече са изпратили допълнително около 3 500 военнослужещи в региона, съобщи Централното командване (СЕНТКОМ).

Подкрепленията са пристигнали в петък и са предвождани от амфибийния десантен кораб „Триполи“, се посочва в официално съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

По-рано бе съобщено, че САЩ са разположили над 50 000 военнослужещи в Близкия изток в рамките на операцията срещу Иран, започнала на 28 февруари съвместно с Израел.

От началото на конфликта американските сили са поразили над 11 000 цели на територията на Ислямската република, както и са повредили или унищожили повече от 150 ирански кораба, уточняват от СЕНТКОМ.