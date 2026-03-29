Свят

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

29 март 2026, 07:23
Източник: AP/БТА

М инистерството на отбраната на САЩ се подготвя за евентуални седмици на наземни операции в Иран, съобщава The Washington Post, като се позовава на представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения. Засега не е ясно дали президентът ще одобри плановете на Пентагона изцяло или само частично. Подобно решение би могло да постави началото на нов, значително по-рисков етап от конфликта за американските военни, отбелязва вестникът.

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Публикацията идва на фона на продължаващо военно струпване на сили в Близкия изток. Военноморските сили на САЩ вече са изпратили допълнително около 3 500 военнослужещи в региона, съобщи Централното командване (СЕНТКОМ).

Подкрепленията са пристигнали в петък и са предвождани от амфибийния десантен кораб „Триполи“, се посочва в официално съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

По-рано бе съобщено, че САЩ са разположили над 50 000 военнослужещи в Близкия изток в рамките на операцията срещу Иран, започнала на 28 февруари съвместно с Израел.

От началото на конфликта американските сили са поразили над 11 000 цели на територията на Ислямската република, както и са повредили или унищожили повече от 150 ирански кораба, уточняват от СЕНТКОМ.

Източник: TWP, БТА - Николай Станоев    
Тръмп САЩ Иран война военни наземни операции
Последвайте ни

По темата

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран се е съгласил да пропусне 20 плавателни съда под пакистански флаг

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Любопитно Преди 1 час

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Свят Преди 1 час

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале"

Свят Преди 9 часа

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Свят Преди 9 часа

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя" света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Снимката показва иберийски рис с протегната лапа в момента, в който подхвърля гризач във въздуха, преди да го изяде и спечели престижната награда „Фотограф на дивата природа на годината“

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Свят Преди 10 часа

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Свят Преди 11 часа

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Свят Преди 12 часа

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 12 часа

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Свят Преди 13 часа

Един месец след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът в Близкия изток продължава да се развива без ясен край

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 13 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд" паднаха по средата на речта ѝ

Любопитно Преди 13 часа

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Парламентарни избори Преди 14 часа

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

Дневен хороскоп за 29 март, неделя

Без сцена, без прожектори: Аргирос танцува с улични музиканти в Белград

НА ЖИВО: Гран При на Япония, Ръсел води

Мбапе взе важно решение преди Световното

Прохладно и облачно с дъжд в неделя

Издирват 82-годишен мъж от Шумен

