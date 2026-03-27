"Уолстрийт Джърнъл": САЩ и Израел с щети за милиарди след ударите по Иран

О ткакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по хиляди цели в Иран преди повече от три седмици, високотехнологично военно оборудване на стойност милиарди долари е загубено или значително повредено, пише в. "Уолстрийт Джърнъл".

Американският всекидневник отбелязва, че по-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове.

Щетите от бойните действия и възстановяването на загубите през първите три седмици на войната вероятно ще струват приблизително между 1,4 и 2,9 млрд. долара, според Илейн Маккъскър, висш служител по бюджета на Пентагона по време на първата администрация на Тръмп, която е следила разходите за конфликта за Американския институт за предприемачество. По-високата оценка включва щети по катарски радар, разположен в американска военновъздушна база в страната.

Ето някои от оръжията и платформите, които Пентагонът вероятно би се опитал да замени в искането за допълнителни разходи за Иран на стойност 200 милиарда долара , което изпрати до Белия дом.

Кувейтски изтребител Ф/A-18 Хорнет погрешка свали три американски Ф-15E Страйк ийгъл на 1 март - всичките шест членове на екипажите катапултираха безопасно. Днес нов модел Ф-15 струва около 100 млн. долара.

Американски изтребител Ф-35A Лайтнинг II извършил аварийно кацане на 19 март, а пилотът му е в стабилно състояние. Иран твърди, че е стрелял по самолета. Ф-35A струва около 82,5 млн. долара.

Шест членове на екипажа на самолет-цистерна KC-135 Стратотанкер на ВВС загинаха, когато самолетът им се разби след сблъсък с друг KC-135 над Ирак на 12 март. Още пет KC-135 бяха повредени по време на ирански ракетен удар по военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия. Повредените самолети се ремонтират.

"Боинг"не е произвеждал KC-135 от 60-те години на миналия век, така че Военновъздушните сили най-вероятно ще заменят изгубения самолет с KC-46 "Пегасъс", самолет-цистерна, базиран на модифициран пътнически самолет 767. KC-46 струва около 165 милиона долара .

Повече от десет дрона MКю-9 Рийпър са загубени от началото на войната. Това включва най-малко осем свалени от ирански ракети, три унищожени на земята от ирански ракети и един свален погрешка от държава от Персийския залив. Допълнителни бройки "Риъйпър"-и са повредени. MКю-9 на ВВС, които струват най-малко 16 млн. долара всеки, вече не се произвеждат от "Дженерал Атомикс". По-новите модели дронове MКю-9Би "СкайГардиън" се произвеждат за САЩ и техните съюзници, като струват около 30 млн. долара всеки.

Въпреки че не е повреден в бой, на 12 март на самолетоносача "Джералд Р. Форд" избухва пожар. Пожарът е започнал в основното перално помещение и се е разпространил към други части на кораба, включително спалните помещения на моряците. Корабът сега е в пристанището в залива Суда в Гърция, където ще бъде ремонтиран .

Иран удари радар АН/ТРИ-2 (AN/TPY-2), който е част от противоракетната отбранителна батарея ТААД (THAAD) в Йордания. Радарът, който се използва за проследяване на балистични ракети, струва най-малко 300 млн. долара.

Иран е атакувал и радари, комуникационни и противовъздушни отбранителни системи в Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия, включително повреди катарския радар за ранно предупреждение АН/ФПС-132 (AN/FPS-132) във военновъздушната база "Ал Удейд". Радарът, който може да проследява няколко цели едновременно, струва около 1 млрд. долара.