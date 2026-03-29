Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

29 март 2026, 06:30
Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток
А мериканският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток. Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран, предаде АФП.

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

Обикновено базиран в Япония, плавателният съд е пристигнал в района на 27 март и е флагман на контингент от около 3 500 морски пехотинци и моряци на САЩ. С тях се включват транспортни  самолети и изтребители, както и амфибийни и тактически активи. Снимки показват хеликоптери Seahawk на палубата, няколко военни самолета Osprey и изтребител F-35.

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Пристигането на Tripol“ съвпада с изявление на Марко Рубио, че САЩ могат да постигнат целите си в Иран без сухопътни войски. 

Въпреки това, президентът Доналд Тръмп остава неясен по въпроса, като някои американски медии съобщават, че той обмисля изпращането на поне 10 000 войници в региона. 

Източник: БГНЕС    
