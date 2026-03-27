Иран хакна директора на ФБР

Х акери, свързани с иранското правителство, са получили достъп до личния имейл на директора на ФБР Каш Пател и са публикували материали – включително снимки и документи, взети от неговия акаунт, предава Си Ен Ен.

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР, за които твърдят, че са откраднати от личния му акаунт. Източник, запознат с инцидента, е потвърдил автентичността на изображенията. Откраднатите имейли изглежда датират от около 2011 до 2022 г. и включват лична, бизнес и пътна кореспонденция, която Пател е имал с различни контакти.

Това, което хакерската група нарича пробив в „непроницаемите“ системи на ФБР, всъщност е нещо много по-банално – достъп до семейни снимки и подробности за предишното търсене на апартамент от Пател.

„Това не е компрометиране на ФБР – това е лично кошче за отпадъци“, поясни експерт.