САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

А мериканско-израелски удари са поразили реактор с тежка вода в централна част на Иран, съобщават ирански медии.
Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари
„Комплексът за тежка вода в Хондаб беше подложен на двуетапна атака от страна на американския и ционисткия враг“, обяви „Фарс“, цитирайки Хасан Гамари, длъжностно лице от централната провинция Маркази.
Иран: Ядрените инсталации са сериозно повредени от САЩ
„Фарс“ и други ирански медии посочват, че няма жертви или изтичане на радиация от обекта.