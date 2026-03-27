САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

А мериканско-израелски удари са поразили реактор с тежка вода в централна част на Иран, съобщават ирански медии.

Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари

„Комплексът за тежка вода в Хондаб беше подложен на двуетапна атака от страна на американския и ционисткия враг“, обяви „Фарс“, цитирайки Хасан Гамари, длъжностно лице от централната провинция Маркази.

Иран: Ядрените инсталации са сериозно повредени от САЩ

„Фарс“ и други ирански медии посочват, че няма жертви или изтичане на радиация от обекта.