Свят

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

Комплексът за тежка вода в Хондаб бил подложен на двуетапна атака

27 март 2026, 19:17
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканско-израелски удари са поразили реактор с тежка вода в централна част на Иран, съобщават ирански медии.

Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари

„Комплексът за тежка вода в Хондаб беше подложен на двуетапна атака от страна на американския и ционисткия враг“, обяви „Фарс“, цитирайки Хасан Гамари, длъжностно лице от централната провинция Маркази.

Иран: Ядрените инсталации са сериозно повредени от САЩ

„Фарс“ и други ирански медии посочват, че няма жертви или изтичане на радиация от обекта.

Източник: БГНЕС    
Израел Иран война САЩ
