Свят

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Става въпрос за елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия

24 март 2026, 21:08
Източник: EPA/БГНЕС

„В момента водим преговори“ с Иран, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, като посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, пратеникът му Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер участват. Според Тръмп, Иран се е съгласил никога да не създава ядрени оръжия и САЩ са „победили“ във войната.

„Мисля, че ще я приключим, но не мога да ви кажа със сигурност,“ каза Тръмп.

Военните действия срещу Иран продължават без прекъсване, въпреки че президентът на САЩ разглежда нови дипломатически възможности, съобщи отделно Белият дом.

Изявлението идва, след като Тръмп обяви, че се водели преговори с Техеран, а Пакистан предложи да посредничи, предаде АФП. Иран обаче отрече да преговаря със САЩ.

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

„Докато президентът Тръмп и неговите преговарящи проучват тази новопоявила се възможност за дипломация, операция „Епична ярост“ продължава без прекъсване, за да постигне военните цели, определени от главнокомандващия и Пентагона“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

Междувременно „Ройтерс“ съобщи, че САЩ ще изпратят част от елитна дивизия в Близкия изток.

Длъжностни лица във Вашингтон, пожелали анонимност, не уточниха къде ще бъдат разгърнати войските и кога ще пристигнат в региона.

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Разполагането им ще бъде в допълнение към вече изпратените 3500 морски пехотинци на борда на десантния кораб „Боксер“, заедно с придружаващите го бойни съдове.

Според „Ал-Джазира“ сега става въпрос за 3000 военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия.

Запознати от Белия дом твърдят, че целта е да се даде възможност на Тръмп, ако реши, да нареди отваряне на Ормузкия проток със сухопътна операция.

Общият брой на военния персонал на САЩ в Близкия изток е около 58 000 души. 

Източник: Reuters, Al Jazeera, AFP    
Русия предложила опит за убийство на Орбан

Русия предложила опит за убийство на Орбан

За първи път, посред бял ден, Русия ударя Украйна със стотици дронове

За първи път, посред бял ден, Русия ударя Украйна със стотици дронове

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Котешка панлевкопения (котешка чума)

Котешка панлевкопения (котешка чума)

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
По данни на Приходната агенция на 22 и 23 март бензин и дизел средно са стрували 1,60 евро

Аятолах Моджтаба Хаменей одобри преговори със САЩ на фона на информация за тайни контакти

Според информацията, иранският външен министър Абас Арагчи е изпратил тайно послание до пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф

Въоръжените сили на страната ще се сражават „до пълна победа“

Касетъчните бомби, които разпръскват множество боеприпаси върху широка площ, са особено опасни за цивилното население, предупреждават анализатори

Само три минути са изминали между разрешението за кацане на самолета на Air Canada и самия сблъсък

Валери Перин натрупа близо 70 роли в киното и телевизията, партнирайки на колоси като Дъстин Хофман, Джийн Хекман и Джак Никълсън

Филипините са силно зависими от вноса на горива

Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

Вижте звездите, които се оказаха в центъра на гръмки скандали заради ярост, агресия или неконтролирани емоции

От иранската заплаха до собствените му правни и политически трудности - конфликтът с Техеран носи потенциални ползи за израелския премиер Бенямин Нетаняху

Премиерът ги запозна с работата на служебното правителство

Сините и Червените се впускат в напрегнато отборно предизвикателство

Нашата страна участва с базовия миночистач „Прибой“

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Ормузкият проток е единственият път за излаз към открит океан за производителите на нефт и газ от Залива

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Дъщерята на Лилия Маравиля - Паола, срещна любовта

Edna.bg

Дуейн Джонсън влиза в ролята на Мауи в игралната „Моана“ на Disney

Edna.bg

Обзор на кръга във Втора Бундеслига (27 кръг, 24.03.2026)

Gong.bg

Магията на Висшата лига: Насладете се на най-красивите голове от 31 кръг

Gong.bg

Как да разпознаем фалшивите еврови банкноти

Nova.bg

Тръмп: Иран се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие

Nova.bg