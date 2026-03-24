Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

„В момента водим преговори“ с Иран, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, като посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, пратеникът му Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер участват. Според Тръмп, Иран се е съгласил никога да не създава ядрени оръжия и САЩ са „победили“ във войната.

„Мисля, че ще я приключим, но не мога да ви кажа със сигурност,“ каза Тръмп.

Военните действия срещу Иран продължават без прекъсване, въпреки че президентът на САЩ разглежда нови дипломатически възможности, съобщи отделно Белият дом.

Изявлението идва, след като Тръмп обяви, че се водели преговори с Техеран, а Пакистан предложи да посредничи, предаде АФП. Иран обаче отрече да преговаря със САЩ.

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

„Докато президентът Тръмп и неговите преговарящи проучват тази новопоявила се възможност за дипломация, операция „Епична ярост“ продължава без прекъсване, за да постигне военните цели, определени от главнокомандващия и Пентагона“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

Междувременно „Ройтерс“ съобщи, че САЩ ще изпратят част от елитна дивизия в Близкия изток.

Длъжностни лица във Вашингтон, пожелали анонимност, не уточниха къде ще бъдат разгърнати войските и кога ще пристигнат в региона.

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Разполагането им ще бъде в допълнение към вече изпратените 3500 морски пехотинци на борда на десантния кораб „Боксер“, заедно с придружаващите го бойни съдове.

Според „Ал-Джазира“ сега става въпрос за 3000 военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия.

Запознати от Белия дом твърдят, че целта е да се даде възможност на Тръмп, ако реши, да нареди отваряне на Ормузкия проток със сухопътна операция.

Общият брой на военния персонал на САЩ в Близкия изток е около 58 000 души.