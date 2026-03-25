Свят

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Галибаф: Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си

25 март 2026, 14:56
Т ехеран предупреди САЩ да не разполагат сухопътни войски в Иран.

"Ние следим отблизо всички движения на САЩ в региона, особено разполагането на войски", заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф в X.

Тръмп: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

"Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си", добави Галибаф, който е бивш генерал.

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Вчера стана ясно, че освен амфибиен кораб с 3500 морски пехотинци, САЩ ще изпратят и 3000 десантчици от елитната 82-а въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Това поражда опасения за сухопътна операция срещу Иран. Общо в региона военният персонал на САЩ наброява около 58 000 души. Това е сила недостатъчна за пълномащабна инвазия, но елитните части могат да бъдат използвани за операции с ограничен мащаб, като окупиране на ключовия иранския остров Харг, откъдето минават близо 90% от износа на петрол от страната или на брега на Ормузкия проток, който Иран блокира, предизвиквайки глобална криза с петролните и газовите доставки.

Израел Иран война САЩ
